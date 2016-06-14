《路透晚报》--6月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：脆弱性升高，应对冲击的缓冲减少--IMF第一副总裁

国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿表示，中国需要更紧迫地实施改革，因为经济的脆弱性升高，而且应对冲击的缓冲减少。

--中国政策：严禁违规使用结构调整专项奖补资金，不得用于平衡地方财力

加快淘汰钢铁、煤炭行业落后产能，中国财政部发布通知明确，严禁违规使用工业企业结构调整专项奖补资金，不得用于平衡地方财力；并按照早退多奖原则，在计算年度化解过剩产能任务时，2016-2020年分别按照实际产能的110%、100%、90%、80%和70%测算。

--中国经济：5月核准固定资产投资780亿元，集中水利交通等领域--发改委

中国依靠扩大投资稳定经济的节奏并未放松。中国国家发展和改革委员会新闻发言人李朴民称，5月份核准固定资产投资项目16个，总投资780亿元人民币，审批的重大项目主要集中在水利、交通和高技术领域。

--中国能源：天然气可采资源量八年增127%，但油气勘采难度均加大--国土部

中国国土资源部发布2015全国油气资源动态评价成果指出，与2007年全国油气资源评价结果相比，石油地质与可采资源量分别增加了64%和42%，天然气地质与可采资源量分别增加了158%和127%，但油气勘探开发难度正在逐步增大。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行750亿元七天期逆回购，单日净投放250亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行750亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投放250亿元。

--中国债市动态：现券和期货均向好，因金融数据预期不佳及新债招标火热

中国银行间债市早盘现券收益率下跌，国债期货上涨。交易员称，市场对即将公布的金融数据预期较差，且上午招标的国开行新债中标收益率明显低于预期，提振债市情绪；但短期内现券趋势性机会仍然不大，区间震荡为主流。

--中国货币市场：宽松态势未改主要回购利率小降，短期预期继续平稳

中国银行间市场资金宽松态势未改，隔夜和七天期回购加权利率小降。交易员称，在面临英国可能脱欧和美联储加息等不确定因素下，预计中国央行会更 加注重境内流动性的稳定，短期之内忧虑不大。

--新债招标：国开行七年增发债收益率3.3348%，远低于预期--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的七年期固息债，中标收益率为3.3348%，远低于市场预测均值，投标倍数为7.66倍。

--《中国新债预测》七年国债利率预测均值2.96%，二级情绪向好有望支撑需求

中国财政部周三将招标发行七年国债。路透调查显示，近期宏观数据表明经济基本面压力不减，虽然金融数据尚未出炉存不确定性，但预期走弱仍支撑买盘，现券情绪向好，一级国开新债招标结果亦显示需求升温，预计明日国债结果接近或稍低于二级，预测均值2.96%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘微贬，受英退欧公投前避险情绪上升拖累

中国人民币兑美元即期早盘微幅贬值，中间价则小幅上扬。交易员称，尽管中间价小升，但客盘购汇驱动人民币汇率整体偏弱，因英国退欧以及美利率会议等风险事件提振避险情绪，拖累非美货币趋弱。

--中国汇市：CFETS人民币汇率指数周二首次跌破96，刷新纪录新低--路透测算

路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为95.96，较上日下跌0.05%，该指数首次跌破96，刷新纪录新低；另外路透测算的SDR篮子指数为95.66，BIS篮子指数为97.18，均下跌。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收涨，MSCI明晟指数决定是否纳入A股前观望氛围浓厚

中国股市沪综指周二小幅收涨，MSCI明晟指数决定是否纳入A股前观望氛围浓厚。分析师指出，继昨日大跌后，今天大盘窄幅震荡，权重股金融板块走势偏强奋力护盘，午后券商股亦出现拉升，但近期不确定性事件频现，加之解禁减持压力持续压制资金面，市场风格重归偏保守。

--香港个股：港交所希望在中国建立基本金属定价基准--CEO

香港交易及结算所（港交所）行政总裁（CEO）李小加称，希望在中国建立基本金属定价基准，旨在发展相关的期货市场。 他并称，港交所目标于今年9月推出计划中的实物交割黄金期货合约。

--中国个股：徐工机械拟投资至多2.5亿美元在印度设工程机械制造基地

中国工程机械大厂--徐工集团工程机械股份有限公司公告称，拟出资不超过2.5亿美元建设工程机械生产制造基地。

--企业并购：中国三峡集团将买下黑石持有的德国风电场Meerwind权益

有关公司表示，中国长江三峡集团(China Three Gorges)将向美国黑石公司(Blackstone)购买德国海上风电场Meerwind权益。

--企业结盟：诺基亚与中移动签价值15亿美元协议，缓解客户流失担忧

诺基亚宣布，与中国移动签署了价值13.6亿欧元(15亿美元)的一年期框架协议。这缓解了对该公司与阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)合并业务将会导致市场份额流失的担忧。 (完) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)