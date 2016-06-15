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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 09:05 BJT

更正-****主要国家经济指标预测--6月15日****

(更正最下方韩国5月进口下滑幅度应为“9.0%”，非“9.3%”)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值      前值  
      
    6月15日(三)         
    0030 澳洲消费者信心指数                        6月           --       +8.5%
    0300 新西兰公债海外持有比例                    5月           --       63.2%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   5月终值        +0.3%      +0.1%
                                 (较上年同期)                   持平      -0.1%
    0830 英国请领失业金人数(千人)                   5月         持平    减少2.4
             按ILO标准计算的失业率            截至4月的三个月   5.1%       5.1%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)            +1.7%      +2.0%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)          +2.1%      +2.1%
    0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)       4月          --     顺差286
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周         --       520.4
                购房贷款申请指数                                 --       249.9
                抵押贷款再融资指数                               --     2,070.8
                30年期抵押贷款利率                               --       3.83%
    1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数              6月      负4.00     负9.02
    1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 5月       -0.1%       持平
                                        (较前月)               +0.3%      +0.2%
            扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                    +1.0%      +0.9%
                               (较前月)                        +0.1%      +0.1%
            扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)                --       +0.9%
                                      (较前月)                   --       +0.3%
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                    4月       +0.6%      -0.9%
    1315 美国工业生产(较前月)                        5月       -0.2%      +0.7%
             产能利用率                                        75.2%      75.4%
             制造业产出(较前月)                                 持平      +0.3%
    1800 美联储联邦基金利率                            0.25%-0.50%  0.25%-0.50%
    2000 美国整体净资本流动(亿美元)                  4月        --    净流出983
             外国购买美国公债(亿美元)                           --    净买入236
    2230 新西兰制造业表现指数(PMI)                  5月         --         56.5
    2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季       +0.5%      +0.9%
                                (较上年同期)                   +2.6%      +2.3%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周         --    买超8,939
         外资投资日本股票(亿日圆)                               --      卖超978
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值     预估值
    
    6月14日(二)  
    0130 澳洲NAB企业现况指数                        5月            10        --         
                企业信心指数                                        3        --         
    0430 日本工业生产修正值                         4月          +0.5%       --       
             产能利用率指数(较前月)                              -1.0%       --       
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                5月          +0.4%       --       
                            (较上年同期)                         -1.2%       --       
    0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)      5月终值          +0.3%     +0.3%
                                 (较上年同期)                    -0.3%     -0.3%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  +0.3%     +0.3%
                                      (较上年同期)               -0.3%     -0.3%      
    0830 英国CPI(较前月)                            5月          +0.2%     +0.3%      
                (较上年同期)                                     +0.3%     +0.4%      
             核心CPI(较前月)                                     +0.2%     +0.2%       
                    (较上年同期)                                 +1.2%     +1.3%      
             零售物价指数(RPI)(较前月)                           +0.3%     +0.3%      
                           (较上年同期)                          +1.4%     +1.4%      
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                           +0.3%       --       
                          (较上年同期)                           +1.5%       --       
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                    5月
                未经季节调整的投入物价(较前月)                   +2.6%     +0.9%      
                                  (较上年同期)                   -3.9%     -5.1%      
                未经季节调整的产出物价(较前月)                   +0.1%     +0.3%      
                                  (较上年同期)                   -0.7%     -0.5%      
                未经季节调整的核心产出物价(较前月)                持平     +0.1%      
                                      (较上年同期)               +0.5%     +0.6%      
    0900 欧元区就业人口(较前季)                    第一季        +0.3%       --       
                       (较上年同期)                              +1.4%       --       
    0900 欧元区工业生产(较前月)                     4月          +1.1%     +0.8%      
                       (较上年同期)                              +2.0%     +1.4%      
    1000 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数        5月          93.8       --       
    1230 美国进口物价(较前月)                        5月         +1.4%     +0.7%      
             出口物价(较前月)                                    +1.1%     +0.3%      
    1230 美国零售销售(较前月)                        5月         +0.5%     +0.3%      
             扣除汽车的零售销售(较前月)                          +0.4%     +0.4%      
    1400 美国企业库存(较前月)                        4月         +0.1%     +0.2%      
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                    5月         -4.0%       --       
             进口物价(较上年同期)                                -5.1%       --       
    2245 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元)         第一季     盈余13.06  盈余10.5  
               年度经常帐收支(亿新西兰元)    截至3月31日     赤字75.04  赤字74.8   
    2300 韩国失业率                                  5月          3.7%       --   
    --   韩国贸易收支(亿美元)                  5月修正值        顺差70       --  
             出口(较上年同期)                                    -6.0%       --
             进口                                                -9.0%       --     
    (完)   
   
           
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李春喜/杜明霞; 审校 张明钧)

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