更正-****主要国家经济指标预测--6月15日****

(更正最下方韩国5月进口下滑幅度应为“9.0%”，非“9.3%”) 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月15日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 6月 -- +8.5% 0300 新西兰公债海外持有比例 5月 -- 63.2% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.3% +0.1% (较上年同期) 持平 -0.1% 0830 英国请领失业金人数(千人) 5月 持平 减少2.4 按ILO标准计算的失业率 截至4月的三个月 5.1% 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +1.7% +2.0% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.1% +2.1% 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差286 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 520.4 购房贷款申请指数 -- 249.9 抵押贷款再融资指数 -- 2,070.8 30年期抵押贷款利率 -- 3.83% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 负4.00 负9.02 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 5月 -0.1% 持平 (较前月) +0.3% +0.2% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +1.0% +0.9% (较前月) +0.1% +0.1% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.9% (较前月) -- +0.3% 1230 加拿大制造业销售(较前月) 4月 +0.6% -0.9% 1315 美国工业生产(较前月) 5月 -0.2% +0.7% 产能利用率 75.2% 75.4% 制造业产出(较前月) 持平 +0.3% 1800 美联储联邦基金利率 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 2000 美国整体净资本流动(亿美元) 4月 -- 净流出983 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入236 2230 新西兰制造业表现指数(PMI) 5月 -- 56.5 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.5% +0.9% (较上年同期) +2.6% +2.3% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,939 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超978 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月14日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 5月 10 -- 企业信心指数 3 -- 0430 日本工业生产修正值 4月 +0.5% -- 产能利用率指数(较前月) -1.0% -- 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 5月 +0.4% -- (较上年同期) -1.2% -- 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.3% -0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) -0.3% -0.3% 0830 英国CPI(较前月) 5月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +0.3% +0.4% 核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.2% +1.3% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.4% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.3% -- (较上年同期) +1.5% -- 0830 英国生产者物价指数(PPI) 5月 未经季节调整的投入物价(较前月) +2.6% +0.9% (较上年同期) -3.9% -5.1% 未经季节调整的产出物价(较前月) +0.1% +0.3% (较上年同期) -0.7% -0.5% 未经季节调整的核心产出物价(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +0.5% +0.6% 0900 欧元区就业人口(较前季) 第一季 +0.3% -- (较上年同期) +1.4% -- 0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 +1.1% +0.8% (较上年同期) +2.0% +1.4% 1000 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 5月 93.8 -- 1230 美国进口物价(较前月) 5月 +1.4% +0.7% 出口物价(较前月) +1.1% +0.3% 1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.5% +0.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.4% 1400 美国企业库存(较前月) 4月 +0.1% +0.2% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 5月 -4.0% -- 进口物价(较上年同期) -5.1% -- 2245 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元) 第一季 盈余13.06 盈余10.5 年度经常帐收支(亿新西兰元) 截至3月31日 赤字75.04 赤字74.8 2300 韩国失业率 5月 3.7% -- -- 韩国贸易收支(亿美元) 5月修正值 顺差70 -- 出口(较上年同期) -6.0% -- 进口 -9.0% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜/杜明霞; 审校 张明钧)