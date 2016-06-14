台湾股市：小幅收高强于新兴亚股，因外资未翻空且技术面有支撑

路透台北6月14日 - 台湾股市周二小幅收高，走势强于新兴亚洲多数股市。分析师表示，虽然美联储会议与英国脱欧变数持续影响国际金融市场，但因外资作多心态不变，且技术面有较强支撑，使得台股仍能收红。

台湾加权股价指数 收高0.47%,至8,576.12点；今日成交初值 为622.49亿台币，上交易日修正后为835.88亿。

〞指数在8,400-8,500点有较强支撑，且线型仍向上翻扬。〞全曜财经资深分析师陈唯泰说。

不过他也表示，若是国际股市持续下修，外资也不可能独厚台股，一旦指数跌破8,400点，大盘就有回落至8,000点的可能。

至于A股若成功纳入MSCI新兴市场指数，陈唯泰认为，由于陆股处在偏低水位，有可能会触发一波多头行情，至于是否吸引外资转向引发台股回档，必须持续观察。

亚洲股市周二下滑，今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)将召开为期两天的会议，此外市场越来越担心本月英国或在公投中选择离开欧盟。