《全球汇市》英镑走疲而日圆上涨，因英国退欧担忧加剧

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1276 1.1290 -0.12 +3.83 1.0860 美元/日圆 105.79 106.23 -0.41 -12.06 120.30 欧元/日圆 119.31 119.98 -0.56 -8.55 130.47 美元/瑞郎 0.9640 0.9642 -0.02 -3.77 1.0018 英镑/美元 1.4157 1.4271 -0.80 -3.94 1.4738 美元/加元 1.2831 1.2833 -0.02 -7.28 1.3839 美元/离岸人民币 6.5973 6.5955 +0.03 +0.45 6.5680 澳元/美元 0.7392 0.7385 +0.09 +1.61 0.7275 新西兰元/美元 0.7034 0.7056 -0.31 +3.06 0.6825 澳元/日圆 78.250 78.480 -0.29 -10.69 87.620 新西兰元/日圆 74.430 74.960 -0.71 -9.21 81.980 英镑/日圆 149.81 151.58 -1.17 -15.47 177.22 澳元/新西兰元 1.0508 1.0454 +0.52 -1.46 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/孙茉莉/王颖/汪红英/张若琪 审校 蔡美珍/陈宗琦/于春红/张涛)