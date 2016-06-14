版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 14:37 BJT

《全球汇市》英镑走疲而日圆上涨，因英国退欧担忧加剧

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1276  1.1290  -0.12  +3.83  1.0860
    美元/日圆            105.79  106.23  -0.41 -12.06  120.30
    欧元/日圆         119.31  119.98  -0.56  -8.55  130.47
    美元/瑞郎            0.9640  0.9642  -0.02  -3.77  1.0018
    英镑/美元            1.4157  1.4271  -0.80  -3.94  1.4738
    美元/加元            1.2831  1.2833  -0.02  -7.28  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5973  6.5955  +0.03  +0.45  6.5680
    澳元/美元            0.7392  0.7385  +0.09  +1.61  0.7275
    新西兰元/美元        0.7034  0.7056  -0.31  +3.06  0.6825
    澳元/日圆         78.250  78.480  -0.29 -10.69  87.620
    新西兰元/日圆     74.430  74.960  -0.71  -9.21  81.980
    英镑/日圆         149.81  151.58  -1.17 -15.47  177.22
    澳元/新西兰元     1.0508  1.0454  +0.52  -1.46  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/孙茉莉/王颖/汪红英/张若琪 审校 蔡美珍/陈宗琦/于春红/张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐