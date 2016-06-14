国际油市：原油期货下跌，受全球经济增长及英国退欧相关担忧拖累

隔夜美元走强也影响到油市，市场同时也在关注英国近来的脱欧公投民调结果。民调显示，“退欧”阵营的支持率领先。

“过去数日主导市场的避险情绪影响油价，亚洲股市走软和美元走强导致布兰特原油跌破每桶50美元水平，”Sun Global Investments的执行长Mihir Kapadia说。

英国公投若是决定脱离欧盟，可能令欧洲再陷衰退，对全球经济造成更大压力。

对中国经济增长的忧虑也重压市场信心，那足以抵销美国政府周一对页岩油产出预估等偏多信号的效应。美国政府周一预估，7月页岩油产量料连续七个月下降。

石油输出国组织(OPEC)周一也预计，今年下半年全球油市将更加平衡，因尼日利亚和加拿大供应中断帮助加速缓解供应过剩局面。(完)

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