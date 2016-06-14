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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 15:17 BJT

台湾债市：10年券105/4殖利率收小升，但距历史低位不远买盘谨慎

* 105/4殖利率收盘小升，但距历史低位不远
    * 殖利率窄幅波动，追价谨慎
    * 短期105/4主要交易区间预估在0.76-0.78%

    路透台北6月14日 - 台湾10年期公债105/4 周二殖利率收盘小升，惟距历
史低位不远。交易员认为，本周的美联储会议结果变数不大，倒是下周若是英国脱欧公投成
真，不排除对股市有冲击，有利债市。但目前多方追价仍谨慎。
    
    交易员表示，虽美债殖利率收跌，但今日台债市场缺乏作多力道，多是小幅的抛补，使
得全日殖利率区间仍在0.76-0.77%之间窄幅盘整。今日中盘虽有些停利的卖压，但也没有将
殖利率丢穿0.77%的水位。展望近二周的事件，尚有6月30日的台湾央行理监事会议，目前降
息的可能性偏高。
    
    〞最近银行有些卖盘出来，还要再观察一下，〞一位小型票券商交易员表示。
    
    他们认为，英国若真的脱欧，可能令英镑、及欧洲的股市承压，若是风险胃纳下跌，钱
入美债压低殖利率，对台债会有激励作用。    
    
    至于银行方面，交易员认为，目前银行持有105/4期公债的水位达六至七成，近期出现
净卖超，在殖利率水位变化不大的情况下，有可能银行的卖压仍将缓步出笼。至于台湾央行
目前看来降息的可能性偏高一些，只不过对央行降息的预期也反应在盘面中，后续仍要观察
台湾央行对短率引导向下的力道如何，并以此推测未来央行是否将续降息的步调。    
    
    6月14日和15日美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。台北时间周
四凌晨会有最新结果。
    
    台湾央行将在6月30日召开全体理监事会议。市场人士表示，央行此次召开时间较市场
预估晚了一周，应与央行须更多时间观察各经济数据及国际政经情势有关。 
    
    亚洲股市周二下滑，今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)将召开为期两天的会议
，此外市场越来越担心本月英国或在公投中选择离开欧盟。
     
    交易员预估，105/4殖利率的大区间暂看在0.73-0.83%，而短期区间先看0.76-0.78%。 
        
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   105/8                      +0.30     0.5320%  0.5290-0.5330%       3.0
 10   105/4                      +0.14     0.7682%  0.7600-0.7696%      80.5
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/6                      没有成交
  10     105/4                       0.7682%
   5     105/8                       0.5320%
   3     105/1                       0.4000%
   2     105/3                       0.3600%
 (完)          

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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