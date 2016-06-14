台湾债市：10年券105/4殖利率收小升，但距历史低位不远买盘谨慎

* 105/4殖利率收盘小升，但距历史低位不远 * 殖利率窄幅波动，追价谨慎 * 短期105/4主要交易区间预估在0.76-0.78% 路透台北6月14日 - 台湾10年期公债105/4 周二殖利率收盘小升，惟距历 史低位不远。交易员认为，本周的美联储会议结果变数不大，倒是下周若是英国脱欧公投成 真，不排除对股市有冲击，有利债市。但目前多方追价仍谨慎。 交易员表示，虽美债殖利率收跌，但今日台债市场缺乏作多力道，多是小幅的抛补，使 得全日殖利率区间仍在0.76-0.77%之间窄幅盘整。今日中盘虽有些停利的卖压，但也没有将 殖利率丢穿0.77%的水位。展望近二周的事件，尚有6月30日的台湾央行理监事会议，目前降 息的可能性偏高。 〞最近银行有些卖盘出来，还要再观察一下，〞一位小型票券商交易员表示。 他们认为，英国若真的脱欧，可能令英镑、及欧洲的股市承压，若是风险胃纳下跌，钱 入美债压低殖利率，对台债会有激励作用。 至于银行方面，交易员认为，目前银行持有105/4期公债的水位达六至七成，近期出现 净卖超，在殖利率水位变化不大的情况下，有可能银行的卖压仍将缓步出笼。至于台湾央行 目前看来降息的可能性偏高一些，只不过对央行降息的预期也反应在盘面中，后续仍要观察 台湾央行对短率引导向下的力道如何，并以此推测未来央行是否将续降息的步调。 6月14日和15日美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。台北时间周 四凌晨会有最新结果。 台湾央行将在6月30日召开全体理监事会议。市场人士表示，央行此次召开时间较市场 预估晚了一周，应与央行须更多时间观察各经济数据及国际政经情势有关。 亚洲股市周二下滑，今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)将召开为期两天的会议 ，此外市场越来越担心本月英国或在公投中选择离开欧盟。 交易员预估，105/4殖利率的大区间暂看在0.73-0.83%，而短期区间先看0.76-0.78%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +0.30 0.5320% 0.5290-0.5330% 3.0 10 105/4 +0.14 0.7682% 0.7600-0.7696% 80.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4 0.7682% 5 105/8 0.5320% 3 105/1 0.4000% 2 105/3 0.3600% (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)