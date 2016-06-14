全球金市：金价下跌，但美联储会议前夕仍徘徊在四周高点附近

“我认为投资者已经决定了结获利，一些人目前暂时先观望，然后等到美联储作出宣布后，再决定接下来要如何，”黄金交易商GoldSilver Central主管Brian Lan称。

除了美联储会议，本周还有英国、瑞士、及日本央行会议，而且都预料将维持货币政策不变。

若英国公投决定脱离欧盟，使欧洲重陷经济衰退，黄金的避险吸引力可能获得进一步推升。金价目前在上日触及的四周高位附近。

“我们认为英国脱欧的风险已大幅上升，因此美联储将会明确透露出，在这个潜在‘黑天鹅’事件之下‘维持现状’的意愿，”INTL FCStone分析师Edward Meir在一篇报告中称。

“这料将使金价在未来几天进一步上升，至少持续到民调开始转向另一个方向为止。”

现货银 下跌0.8%，至每盎司17.29美元，周一触及一个月高点17.45美元。(完)

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