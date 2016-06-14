重温稿-《中国新债预测》七年国债利率预测均值2.96%，二级情绪向好有望支撑需求

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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* 招标品种：财政部七年国债
* 期限及招标金额：380亿元
* 招标时间: 周三(15日)10:35-11:35
* 受访人数: 9位(银行、券商)
* 预测区间：2.94%-3.00%
* 预测均值: 2.96%(按各家机构预测值平均)
路透上海6月14日 - 中国财政部周三将招标发行七年国债。路透调查显示，近期宏观数据表明经济基本面压力不减，虽然金融数据尚未出炉存不确定性，但预期走弱仍支撑买盘，现券情绪向好，一级国开新债招标结果亦显示需求升温，预计明日国债结果接近或稍低于二级，预测均值2.96%。
国开行上午招标增发的三、五和七年期三期固息债，中标收益率分别为2.8928%、3.0887%和3.3348%，均明显低于市场预测均值，投标倍数则分别为4.60倍、6.42倍和7.66倍。
上海一银行交易员表示，今天市场情绪不错，二级收益率下行比较明显，预计明天的国债应该会低于二级水平，但是感觉这两天走势有点决定方向的意味，具体还得看看金融数据和明早的市况。
中债国债到期收益率曲线 显示，七年期最新收益率为2.9935%。二级市场相近期限品种 收益率报在2.9600%。
明日招标新债发行量为380亿元，为财政部今年第14期国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
上述国债6月16日开始计息，招标结束至6月16日进行分销，6月20日起上市交易。
标位限定方面，该期国债投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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