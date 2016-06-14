欧洲汇市：英镑兑美元下跌1%，接近周一所及八周低点

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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另一个增强“退欧”阵营力量的事件为，受众广泛的太阳报呼吁读者投票支持英国退欧。
英镑兑美元 下跌1%，最低跌至1.4124，略高于周一触及的八周低点1.4117。欧元兑英镑 上涨0.5%至0.7996英镑。英镑兑日圆 跌1.5%至149.22，为近三年来最低水准。
交易员称，英国脱欧忧虑可能盖过0830GMT公布的通胀数据影响。预计英国5月消费者物价涨幅小升，但投资者目前担心的是如果英国退欧，料给英国经济造成严重冲击，一些分析师预期英国央行可能在未来数月降息。（完）
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。