欧洲汇市：英镑兑美元下跌1%，接近周一所及八周低点

另一个增强“退欧”阵营力量的事件为，受众广泛的太阳报呼吁读者投票支持英国退欧。

英镑兑美元 下跌1%，最低跌至1.4124，略高于周一触及的八周低点1.4117。欧元兑英镑 上涨0.5%至0.7996英镑。英镑兑日圆 跌1.5%至149.22，为近三年来最低水准。

交易员称，英国脱欧忧虑可能盖过0830GMT公布的通胀数据影响。预计英国5月消费者物价涨幅小升，但投资者目前担心的是如果英国退欧，料给英国经济造成严重冲击，一些分析师预期英国央行可能在未来数月降息。（完）

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