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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 08:55 BJT

《香港重要政经日程》--6月15日-7月1日

================== 今日重要政经消息=================

6月15日（周三）

10:00 金活医药 在中国举行股东特别大会。

10:00 金卫医疗 在中国举行股东特别大会。

*11:00 瑞银解读A股纳入MSCI指数决定媒体电话会议。

14:00 马钢 在中国举行股东周年大会。

14:00 中国平安 在中国举行股东周年大会。

15:00 浙商银行 在中国举行股东周年大会。

16:00 万达酒店 股东周年大会。

利标品牌 公布全年业绩。

================== 近期重要政经消息=================

6月16日（周四）

公布3-5月失业率。

08:00 《金融时报》投资管理业峰会。

09:00 中国铁建 在中国举行股东周年大会。

10:00 中国诚通 股东周年大会。

10:00 汇源果汁 在中国举行股东周年大会。

10:00 雨润食品 在中国举行股东周年大会。

11:00 五龙动力 股东特别大会。

14:00 中国中车 在中国举行股东周年大会。

14:00 中国交通建设 在中国举行股东周年大会。

15:00 TCL显示科技 股东特别大会。

15:00 恒大地产 股东周年大会。

15:00 北京控股 股东周年大会。

万嘉集团 公布全年业绩。

6月17日（周五）

10:15 彩客化学 股东周年大会。

09:00 大唐新能源 在中国举行股东周年大会。

10:00 重庆农商行 在中国举行股东周年大会。

11:00 中国建筑国际 股东特别大会。

13:00 中国太保 在中国举行股东周年大会。

14:00 建设银行 股东周年大会。

14:30 郑州银行 在中国举行股东周年大会。

14:30 绿城中国 在中国举行股东周年大会。

15:00 新威国际 股东特别大会。

15:00 中国神华 在中国举行股东周年大会。

15:45 建设银行 媒体座谈会。

德永佳集团 公布全年业绩。

香港兴业 公布全年业绩。

*13:00 阿里巴巴 与理工大学合办“阿里巴巴技术论坛。

6月20日（周一）

09:00 徽商银行 在中国举行股东周年大会。

09:00 中国再保险 在中国举行股东周年大会。

11:00 世茂房地产 股东周年大会。

14:30 雅居乐地产 股东特别大会。

耀才证券 公布全年业绩。

6月21日（周二）

公布5月份消费物价指数（CPI）。

09:00 天津银行 在中国举行股东周年大会。

6月22日（周三）

10:00 长盈集团 股东周年大会。

14:30 国美电器 股东周年大会。

6月23日（周四）

网龙 公布首季业绩。

12:00 美联集团 股东周年大会。

6月24日（周五）

08:30 中国财险 在中国举行股东周年大会。

09:30 工商银行 在中国举行股东周年大会。

09:30 中国华融 在中国举行股东周年大会。

10:00 中国人保 在中国举行股东周年大会。

10:00 恒发洋参 股东周年大会。

10:00 中通服 在中国举行股东周年大会。

11:00 阿里影业 股东周年大会。

14:00 中芯国际 在中国举行股东周年大会。

15:00 粤海置地 股东周年大会。

6月27日（周一）

公布5月份进出口数字。

09:00 交通银行 在中国举行股东周年大会。

10:00 汉唐国际 股东周年大会。

10:00 中国重汽 股东周年大会。

10:00 双桦控股 股东周年大会。

14:30 万科 在中国举行股东周年大会。

14:30 农业银行 在中国举行股东周年大会。

15:00 海昌海洋公园 股东周年大会。

6月28日（周二）

09:00 招商银行 在中国举行股东周年大会。

09:00 重庆机电 在中国举行股东周年大会。

10:00 中国忠旺 在中国举行股东周年大会。

11:00 九龙建业 股东周年大会。

13:30 广发证券 在中国举行股东周年大会。

14:15 中国中药 在中国举行股东周年大会。

6月29日（周三）

09:30 中国光大银行 在中国举行股东周年大会。

09:30 锦州银行 在中国举行股东周年大会。

10:00 胜狮货柜 股东周年大会。

14:00 中联重科 在中国举行股东周年大会。

14:30 江西铜业 在中国举行股东周年大会。

15:00 勒泰商业地产 股东周年大会。

6月30日（周四）

公布5月份零售销售数字。

公布5月份M-3货币供应数字。

公布5月底止外汇基金总资产。

10:15 中国信达 在香港举行H股类别股东大会。

11:00 首创环境 股东周年大会。

14:00 中海集装箱 在中国举行股东周年大会。

7月1日（周五）

香港特别行政区成立纪念日假期。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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