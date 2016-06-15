《香港重要政经日程》--6月15日-7月1日

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
================== 今日重要政经消息=================
6月15日（周三）
10:00 金活医药 在中国举行股东特别大会。
10:00 金卫医疗 在中国举行股东特别大会。
*11:00 瑞银解读A股纳入MSCI指数决定媒体电话会议。
14:00 马钢 在中国举行股东周年大会。
14:00 中国平安 在中国举行股东周年大会。
15:00 浙商银行 在中国举行股东周年大会。
16:00 万达酒店 股东周年大会。
利标品牌 公布全年业绩。
================== 近期重要政经消息=================
6月16日（周四）
公布3-5月失业率。
08:00 《金融时报》投资管理业峰会。
09:00 中国铁建 在中国举行股东周年大会。
10:00 中国诚通 股东周年大会。
10:00 汇源果汁 在中国举行股东周年大会。
10:00 雨润食品 在中国举行股东周年大会。
11:00 五龙动力 股东特别大会。
14:00 中国中车 在中国举行股东周年大会。
14:00 中国交通建设 在中国举行股东周年大会。
15:00 TCL显示科技 股东特别大会。
15:00 恒大地产 股东周年大会。
15:00 北京控股 股东周年大会。
万嘉集团 公布全年业绩。
6月17日（周五）
10:15 彩客化学 股东周年大会。
09:00 大唐新能源 在中国举行股东周年大会。
10:00 重庆农商行 在中国举行股东周年大会。
11:00 中国建筑国际 股东特别大会。
13:00 中国太保 在中国举行股东周年大会。
14:00 建设银行 股东周年大会。
14:30 郑州银行 在中国举行股东周年大会。
14:30 绿城中国 在中国举行股东周年大会。
15:00 新威国际 股东特别大会。
15:00 中国神华 在中国举行股东周年大会。
15:45 建设银行 媒体座谈会。
德永佳集团 公布全年业绩。
香港兴业 公布全年业绩。
*13:00 阿里巴巴 与理工大学合办“阿里巴巴技术论坛。
6月20日（周一）
09:00 徽商银行 在中国举行股东周年大会。
09:00 中国再保险 在中国举行股东周年大会。
11:00 世茂房地产 股东周年大会。
14:30 雅居乐地产 股东特别大会。
耀才证券 公布全年业绩。
6月21日（周二）
公布5月份消费物价指数（CPI）。
09:00 天津银行 在中国举行股东周年大会。
6月22日（周三）
10:00 长盈集团 股东周年大会。
14:30 国美电器 股东周年大会。
6月23日（周四）
网龙 公布首季业绩。
12:00 美联集团 股东周年大会。
6月24日（周五）
08:30 中国财险 在中国举行股东周年大会。
09:30 工商银行 在中国举行股东周年大会。
09:30 中国华融 在中国举行股东周年大会。
10:00 中国人保 在中国举行股东周年大会。
10:00 恒发洋参 股东周年大会。
10:00 中通服 在中国举行股东周年大会。
11:00 阿里影业 股东周年大会。
14:00 中芯国际 在中国举行股东周年大会。
15:00 粤海置地 股东周年大会。
6月27日（周一）
公布5月份进出口数字。
09:00 交通银行 在中国举行股东周年大会。
10:00 汉唐国际 股东周年大会。
10:00 中国重汽 股东周年大会。
10:00 双桦控股 股东周年大会。
14:30 万科 在中国举行股东周年大会。
14:30 农业银行 在中国举行股东周年大会。
15:00 海昌海洋公园 股东周年大会。
6月28日（周二）
09:00 招商银行 在中国举行股东周年大会。
09:00 重庆机电 在中国举行股东周年大会。
10:00 中国忠旺 在中国举行股东周年大会。
11:00 九龙建业 股东周年大会。
13:30 广发证券 在中国举行股东周年大会。
14:15 中国中药 在中国举行股东周年大会。
6月29日（周三）
09:30 中国光大银行 在中国举行股东周年大会。
09:30 锦州银行 在中国举行股东周年大会。
10:00 胜狮货柜 股东周年大会。
14:00 中联重科 在中国举行股东周年大会。
14:30 江西铜业 在中国举行股东周年大会。
15:00 勒泰商业地产 股东周年大会。
6月30日（周四）
公布5月份零售销售数字。
公布5月份M-3货币供应数字。
公布5月底止外汇基金总资产。
10:15 中国信达 在香港举行H股类别股东大会。
11:00 首创环境 股东周年大会。
14:00 中海集装箱 在中国举行股东周年大会。
7月1日（周五）
香港特别行政区成立纪念日假期。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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