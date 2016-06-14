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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 16:18 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌并接近四个月低点，受海外市场跌势拖累

上海期交所主力合约9月期胶 下跌190元人民币，收报每吨10,355元人民币(1,571.42美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤122美分，下跌3.1美分。

TOCOM期胶自4月底触及205.1日圆高点以来，已下跌约27%。

日股日经指数 周二下跌1%，原油期货亦走低。

日圆兑美元 在105.83日圆附近，接近周一触及的六周高位105.735。若升破此高点，可能上探5月3日创下的18个月高位105.55。

“如果TOCOM期胶可以守在150日圆上方，市场趋势或许会走坚。但如果失败，可能会测试2月低点144.5日圆，”Yoshida称。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/蔡美珍；审校 杜明霞/孙茉莉)

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