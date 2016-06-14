亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌并接近四个月低点，受海外市场跌势拖累

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
上海期交所主力合约9月期胶 下跌190元人民币，收报每吨10,355元人民币(1,571.42美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤122美分，下跌3.1美分。
TOCOM期胶自4月底触及205.1日圆高点以来，已下跌约27%。
日股日经指数 周二下跌1%，原油期货亦走低。
日圆兑美元 在105.83日圆附近，接近周一触及的六周高位105.735。若升破此高点，可能上探5月3日创下的18个月高位105.55。
“如果TOCOM期胶可以守在150日圆上方，市场趋势或许会走坚。但如果失败，可能会测试2月低点144.5日圆，”Yoshida称。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/蔡美珍；审校 杜明霞/孙茉莉)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选