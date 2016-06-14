台湾金融：台港澳启动金融卡合作抢商机，年底台金融卡可于港澳提款

路透台北6月14日 - 看准台、港、澳等三地商务往来密切及观光旅游潜在庞大商机，台湾财金公司董事长赵扬清周二称，今年底〞台湾金融卡〞将可于港、澳自动柜员机(ATM)提款；明年底港澳旅客到台湾旅游亦可用金融卡在台提款。

台、港、澳三地今日启动金融卡合作，由台湾银行及中银香港 负责台港澳间资金结算，系统介接则由台湾财金公司与香港银联通宝(银通)共同建置跨境ATM平台。

财金公司说，第一阶段〞台湾金融卡〞于港澳ATM提款预计在今年底上线，初期将有地铁、百货商场等周边超过300台ATM开通服务；第二阶段将于2017年底开通〞银通会员银行提款卡〞于台湾ATM提款功能。

台湾央行副总裁杨金龙指出，台湾金融卡流通卡数已逾9,200万张，2015年总交易金额逾8兆台币，惟用于消费金额不到1兆台币，金融卡在台发展已有良好基础，应可进一步拓展跨境服务，扩增至港澳地区使用。

他说，据台湾交通部观光局统计，去年台湾人赴港、澳观光商务旅客约254万人次，仅次于日本及中国大陆；同期间港澳旅客来台更超过151万人次，创历史新高纪录。

〞依据观光局2014年调查，以港澳来台旅客每人每日消费200美元，平均停留6日计算，所带动国内整体消费金额，则将近600亿台币。〞杨金龙说。

台湾财金公司董事长赵扬清亦称，根据〞联合国世界观光组织(UNWTO)〞报告称，近年来全球旅游趋势显示，以区域内旅游占最大宗，平均每5人即4人是在区域内旅游；而台湾金融卡除已可在日本提款外，今年底将扩及港、澳，未来将扩增至韩国、新加坡及泰国等地。(完)