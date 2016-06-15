台湾已公布经济指标--2016/6/15

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 5月 -9.6% -6.5% 7/8 -- 商品进口(y/y) 5月 -3.4% -9.6% 7/8 -- 外销订单(y/y) 4月 -11.1% -4.7% 6/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 207.2 201.2 R 8/19 -- 国际收支(亿美元) 第一季 38.5 13.4 8/19 -- M2货币总计数(y/y) 4月 +4.65% +4.81% 6/24 -- 季调失业率 4月 3.97% 3.92% 6/22 -- 工业生产指数(y/y) 4月 -4.06% -2.92% r 6/23 -- 外汇存底(亿美元) 5月底 4,334.32 4,331.84 7/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +1.24% +1.87% r 7/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 -0.68% -0.89% R -- -- 统计值 (Q1统计值 (Q4统计值) ) *重贴现率(%) 3月24日 1.500% 1.625% 6/30 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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