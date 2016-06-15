台湾经济指标预测--6月15日至8月19日

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 6月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/20 1600 外销订单 5月 -- -11.1% 年变动率 6/22 0830 季调失业率 5月 -- 3.97% 6/23 1600 工业生产指数 5月 -- -4.06% 6/24 1620 M2年增率 5月 -- +4.65% * 6月27日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/30 1700(预) 重贴现率 第二季 -- 1.500% * 7月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/5 1620 外汇存底 6月 -- 4,334.32亿美元 7/5 0830 消费者物价指 6月 -- +1.24% 数(CPI) 7/8 1600 出口 6月 -- -9.6% * 8月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差207.2亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1600 经济成长率 第二季 -- -0.68% (统计值) (第一季统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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