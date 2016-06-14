台湾汇市：台币随韩元持稳微收升，静候FOMC决议及英国退欧疑虑厘清

* 台币随韩元持稳微幅收升 * 交投淡静观望国际变数厘清 * 明日台币交易区间暂看32.350-32.450 路透台北6月14日 - 台币兑美元 周二随韩元持稳微幅收升。汇银人士表示，由于美国FOMC会议在 即、英国退欧疑虑升高，市场观望气氛增温，整日台币交投暂持在32.400附近窄幅波动，静候国际变数厘清。 他们指出，目前国际市场弥漫避险情绪，支撑国际美元维稳持坚，出口商也不急着进场抛汇，至于外资买 卖汇皆有但量能不彰，暂看不出明确交易方向，致今日汇市交投持续偏向淡静，场上交易多为实质需求，短线 台币料暂难跳脱狭幅区间盘整格局。 〞FOMC会前，外资不急着太快动作。〞一位大型公营银行交易员说。 美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二起召开为期两天的利率会议，并将于台北时间周四凌晨会有最新结果 。市场普遍预估此次将维持利率不变，但仍旧关注美联储主席叶伦会后记者会谈话内容，从中寻找后续美国升 息步调的线索。 此外，交易员认为，目前全球市场聚焦英国将于6月23日举行的退欧公投，因近期两份最新民调显示，退 欧支持率略胜一筹，引发市场避险情绪高涨，并导致上日亚洲股汇市双双重挫，后续仍须密切留意英国退欧公 投动态。 台湾股市周二收涨0.47%至8,576.12点。台湾证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股再转为买超28. 69亿台币；上交易日修正后为卖超54.44亿台币。 今日台币兑美元实质价位在32.388-32.428间波动，上日区间为32.400-32.500。交易员预估，明日台币区 间在32.350-32.450。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点持续徘徊在价平附近；目 前一个月美元/台币远汇 报32.375/32.415，上日收在32.370。 新兴亚币周二稍事休整，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今日稍晚开始为期两天的政策会议，同 时在英国举行退欧公投前市场谨慎情绪升高 ；其中韩元 今日则大致收平在1,173.2，上日 收在1,173.4。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.423 32.435 32.388-32.428 32.428 6.59 5.87 司 元太外汇经纪公 32.423 32.432 32.387-32.423 32.410 2.70 2.89 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.030/-0.010 -0.035/-0.015 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)