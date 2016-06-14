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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 16:25 BJT

台湾汇市：台币随韩元持稳微收升，静候FOMC决议及英国退欧疑虑厘清

* 台币随韩元持稳微幅收升
    * 交投淡静观望国际变数厘清
    * 明日台币交易区间暂看32.350-32.450

    路透台北6月14日 - 台币兑美元 周二随韩元持稳微幅收升。汇银人士表示，由于美国FOMC会议在
即、英国退欧疑虑升高，市场观望气氛增温，整日台币交投暂持在32.400附近窄幅波动，静候国际变数厘清。
    
    他们指出，目前国际市场弥漫避险情绪，支撑国际美元维稳持坚，出口商也不急着进场抛汇，至于外资买
卖汇皆有但量能不彰，暂看不出明确交易方向，致今日汇市交投持续偏向淡静，场上交易多为实质需求，短线
台币料暂难跳脱狭幅区间盘整格局。 
    
    〞FOMC会前，外资不急着太快动作。〞一位大型公营银行交易员说。 
    
    美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二起召开为期两天的利率会议，并将于台北时间周四凌晨会有最新结果
。市场普遍预估此次将维持利率不变，但仍旧关注美联储主席叶伦会后记者会谈话内容，从中寻找后续美国升
息步调的线索。
    
    此外，交易员认为，目前全球市场聚焦英国将于6月23日举行的退欧公投，因近期两份最新民调显示，退
欧支持率略胜一筹，引发市场避险情绪高涨，并导致上日亚洲股汇市双双重挫，后续仍须密切留意英国退欧公
投动态。
    
    台湾股市周二收涨0.47%至8,576.12点。台湾证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股再转为买超28.
69亿台币；上交易日修正后为卖超54.44亿台币。 
    
    今日台币兑美元实质价位在32.388-32.428间波动，上日区间为32.400-32.500。交易员预估，明日台币区
间在32.350-32.450。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点持续徘徊在价平附近；目
前一个月美元/台币远汇 报32.375/32.415，上日收在32.370。
    
    新兴亚币周二稍事休整，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今日稍晚开始为期两天的政策会议，同
时在英国举行退欧公投前市场谨慎情绪升高 ；其中韩元 今日则大致收平在1,173.2，上日
收在1,173.4。
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.423     32.435   32.388-32.428   32.428     6.59    5.87
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.423     32.432   32.387-32.423   32.410     2.70    2.89
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.015/-0.005          -0.015/-0.005 
 美元/台币六个月期        -0.030/-0.010          -0.035/-0.015
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司            
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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