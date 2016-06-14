标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1247 1.1290 -0.38 +3.56 1.0860 美元/日圆 105.82 106.23 -0.39 -12.04 120.30 欧元/日圆 119.04 119.98 -0.78 -8.76 130.47 美元/瑞郎 0.9645 0.9642 +0.03 -3.72 1.0018 英镑/美元 1.4146 1.4271 -0.88 -4.02 1.4738 美元/加元 1.2839 1.2833 +0.05 -7.23 1.3839 美元/离岸人民币 6.5987 6.5955 +0.05 +0.47 6.5680 澳元/美元 0.7353 0.7385 -0.43 +1.07 0.7275 新西兰元/美元 0.7022 0.7056 -0.48 +2.89 0.6825 欧元/瑞郎 1.0848 1.0888 -0.37 -0.35 1.0886 欧元/英镑 0.7949 0.7905 +0.56 +7.90 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.3373 9.3030 +0.37 +1.82 9.1705 美元/挪威克朗 8.3372 8.2612 +0.92 -5.69 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 张涛)
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