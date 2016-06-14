版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 16:44 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1247  1.1290  -0.38  +3.56  1.0860
    美元/日圆            105.82  106.23  -0.39 -12.04  120.30
    欧元/日圆         119.04  119.98  -0.78  -8.76  130.47
    美元/瑞郎            0.9645  0.9642  +0.03  -3.72  1.0018
    英镑/美元            1.4146  1.4271  -0.88  -4.02  1.4738
    美元/加元            1.2839  1.2833  +0.05  -7.23  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5987  6.5955  +0.05  +0.47  6.5680
    澳元/美元            0.7353  0.7385  -0.43  +1.07  0.7275
    新西兰元/美元        0.7022  0.7056  -0.48  +2.89  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0848  1.0888  -0.37  -0.35  1.0886
    欧元/英镑         0.7949  0.7905  +0.56  +7.90  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.3373  9.3030  +0.37  +1.82  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3372  8.2612  +0.92  -5.69  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 陈宗琦；审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐