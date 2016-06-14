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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 16:56 BJT

《全球汇市》日圆兑欧元触及三年高点，因英国退欧忧虑加剧

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1235  1.1290  -0.49  +3.45  1.0860
    美元/日圆            105.81  106.23  -0.40 -12.04  120.30
    欧元/日圆         118.88  119.98  -0.92  -8.88  130.47
    美元/瑞郎            0.9657  0.9642  +0.16  -3.60  1.0018
    英镑/美元            1.4149  1.4271  -0.85  -4.00  1.4738
    美元/加元            1.2836  1.2833  +0.02  -7.25  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5994  6.5955  +0.06  +0.48  6.5680
    澳元/美元            0.7342  0.7385  -0.58  +0.92  0.7275
    新西兰元/美元        0.7015  0.7056  -0.58  +2.78  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0850  1.0888  -0.35  -0.33  1.0886
    欧元/英镑         0.7938  0.7905  +0.42  +7.75  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.3312  9.3030  +0.30  +1.75  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3416  8.2612  +0.97  -5.64  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王颖/杜明霞/张荻/汪红英 审校 张涛/孙茉莉/高琦)

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