《全球汇市》日圆兑欧元触及三年高点，因英国退欧忧虑加剧

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1235 1.1290 -0.49 +3.45 1.0860 美元/日圆 105.81 106.23 -0.40 -12.04 120.30 欧元/日圆 118.88 119.98 -0.92 -8.88 130.47 美元/瑞郎 0.9657 0.9642 +0.16 -3.60 1.0018 英镑/美元 1.4149 1.4271 -0.85 -4.00 1.4738 美元/加元 1.2836 1.2833 +0.02 -7.25 1.3839 美元/离岸人民币 6.5994 6.5955 +0.06 +0.48 6.5680 澳元/美元 0.7342 0.7385 -0.58 +0.92 0.7275 新西兰元/美元 0.7015 0.7056 -0.58 +2.78 0.6825 欧元/瑞郎 1.0850 1.0888 -0.35 -0.33 1.0886 欧元/英镑 0.7938 0.7905 +0.42 +7.75 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.3312 9.3030 +0.30 +1.75 9.1705 美元/挪威克朗 8.3416 8.2612 +0.97 -5.64 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王颖/杜明霞/张荻/汪红英 审校 张涛/孙茉莉/高琦)
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