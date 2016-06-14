欧元债市：10年期德债收益率破天荒首次跌至负值

英国债市：英债价格从两周高位回落，此前英国首相发表退欧讲话
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
英国退欧疑虑是促使德债收益率下滑的最新因素。英镑兑美元 周二一度下跌1%，欧洲股市同样下滑将近1%。
周一晚间最新的民调显示，英国退欧阵营的支持度领先留欧阵营达七个点。与此同时，英国销量最大的报纸也呼吁读者投票支持退欧。
“目前所有金融市场的关注题材都是英国退欧，”Natixis固定收益策略师Cyril Regnat表示，“过去几天，我们看到风险资产遭到抛售，德债曲线负收益率的完美风暴正在浮现。”
10年期德债收益率下滑，拖累30年期德债收益率 下跌5个基点至0.57%，逼近周一触及的逾一年低点。
其他地区方面，葡萄牙10年期公债收益率 上升5个基点至3.29%，为一个月内最高水平。西班牙 与意大利10年期公债收益率 分别上涨2.5个基点，两者周一皆创下两个月来最大单日涨幅。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/陈宗琦；审校 杜明霞/高琦)
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
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