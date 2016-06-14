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市场报道 | 2016年 6月 14日 星期二 16:38 BJT

全球贵金属：6月13日SPDR黄金持仓增加0.27%，iShares白银持仓持平

路透6月14日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五增加0.2
7%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期       变动      增减
    SPDR      28,816,772.8   6月13日    28,740,371.5   6月10日  76,401.3    0.27%
    iShares  340,389,182.2   6月13日   340,389,182.2   6月10日       0.0    0.00%
    (完)
        
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    现货铂金         现货钯金           

 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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