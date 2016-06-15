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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：6月15日及本提存期资金预期变化一览表

台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期1,520.5亿台币。 

    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。
    --Morgan Stanley 发行的3年期宝岛债，金额3.05亿人民币。         
 ----------------------------------------------------------------------    
    
    (本提存期) 
     宽松因素：
    --央行存单到期 3兆(万亿)460.8亿台币：          
       6/16                 1,887.5亿台币
       6/17                   2,876亿台币
       6/20                 2,967.5亿台币
       6/21                 4,130.3亿台币
       6/22                   1,963亿台币
       6/23                   2,315亿台币
       6/24                   1,554亿台币
       6/27                   2,341亿台币
      *6/28                   2,338亿台币
       6/29                   3,488亿台币
       6/30                  3,112.5亿台
             币
        7/1                   1,488亿台币
    注*：表更新
    
    --国库券到期550亿台币。  
      6/24: 财105-5的91天期国库券到期，金额200亿台币。
      6/28: 财104-8的182天期国库券到期，金额350亿台币。
    
    --公债付息共3.69606375亿台币。
      6/27: 103甲9期公债付息3.69606375亿台币。
    
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --6/16：法商东方汇理银行发行5年期债券，金额0.54亿美元。
    --6/16: 第二批信用卡缴税银行税款截缴台银。     
    --6/16：台湾央行发行两年期定存单，金额300亿台币，15日标售。
    --6/17：美商花旗集团30年期美元计价债券，金额为2.2亿美元      
    --6/24：财政部发行105/8期公债，金额暂估300亿台币，天期为五年期，21日标售。
    --6/24: 第三批信用卡缴税银行税款截缴台银。 
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)    

 (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)

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