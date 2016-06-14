中国新债：江西省下周二发行369亿一般和专项地方债，期限包括3-10年

路透上海6月14日 - 中国江西省财政厅周二公告，将于下周二（21日）招标发行总额36 9亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债211.9亿元，专项债157.1亿元，各含三、五、 七、10年四个期限。 上述债券为该省今年第二批一般债和专项债，其中一般债包括置换债券12.7亿元、新增 债券199.2亿元，专项债含新增债券150亿元和置换债券7.1亿元。上海新世纪资信评估对上 述债券的评级均为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模（亿元 招标时间 发行期 ） 一般债券 三年 21.4 6月21日14:00-14:40 6月22日 五年 63.5 七年 63.5 10年 63.5 小计 211.9 专项债券 三年 39.5 6月21日15:00-15:40 6月22日 五年 39.2 七年 39.2 10年 39.2 小计 157.1 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善 地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等 机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标 占比近八成，定向发行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)