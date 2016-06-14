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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 16:43 BJT

中国新债：江西省下周二发行369亿一般和专项地方债，期限包括3-10年

路透上海6月14日 - 中国江西省财政厅周二公告，将于下周二（21日）招标发行总额36
9亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债211.9亿元，专项债157.1亿元，各含三、五、
七、10年四个期限。
    
    上述债券为该省今年第二批一般债和专项债，其中一般债包括置换债券12.7亿元、新增
债券199.2亿元，专项债含新增债券150亿元和置换债券7.1亿元。上海新世纪资信评估对上
述债券的评级均为AAA。 

    具体发行规模和招标时间如下：
         类别             期限      规模（亿元        招标时间         发行期
                                        ）                            
       一般债券           三年         21.4      6月21日14:00-14:40    6月22日
                          五年         63.5                               
                          七年         63.5                               
                          10年         63.5                               
                          小计        211.9                               
       专项债券           三年         39.5      6月21日15:00-15:40    6月22日
                          五年         39.2                           
                          七年         39.2                           
                          10年         39.2                               
                          小计        157.1                               
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善
地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等
机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。    
    
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标
占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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