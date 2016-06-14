中国新债：大连定向发行65.8982亿一般及专项地方债，利率较下限均上浮15%

路透上海6月14日 - 中国大连市财政局周二公告，当日采用定向承销方式发行了总额65.8982亿元人民币 的一般和专项地方债，其中一般债33.344亿元，专项债32.5542亿元，中标利率较下限上浮幅度均为15%。 大连市本次定向发行的一般债券及专项债均含三、五、七和10年期，利率分别为3.00%、3.22%、3.45%和3 .46 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模（亿 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基 上浮幅度 元） 年） ） （%） 点（bp （%） ） 一般债券 6.6688 3 3.00 2.61 39 15 一般债券 10.0032 5 3.22 2.80 42 15 一般债券 10.0032 7 3.45 3.00 45 15 一般债券 6.6688 10 3.46 3.00 46 15 合计 33.3440 专项债券 6.5109 3 3.00 2.61% 39 15 专项债券 9.7662 5 3.22 2.80 42 15 专项债券 9.7663 7 3.45 3.00 45 15 专项债券 6.5108 10 3.46 3.00 46 15 合计 32.5542 路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿元， 占比约两成，公开招标占比近八成。 定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债 利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的1 0年一般和专项债的69个bp为最大。 中国财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改 善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个 人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期 记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)