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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 16:57 BJT

中国新债：大连定向发行65.8982亿一般及专项地方债，利率较下限均上浮15%

路透上海6月14日 - 中国大连市财政局周二公告，当日采用定向承销方式发行了总额65.8982亿元人民币
的一般和专项地方债，其中一般债33.344亿元，专项债32.5542亿元，中标利率较下限上浮幅度均为15%。
    
    大连市本次定向发行的一般债券及专项债均含三、五、七和10年期，利率分别为3.00%、3.22%、3.45%和3
.46 
        
    以下为本次定向地方债具体发行情况：    
    
 债券类别  规模（亿  期限（   利率（%  基准利率   上浮基   上浮幅度
           元）      年）     ）       （%）      点（bp   （%）
                                                  ）       
 一般债券  6.6688    3        3.00     2.61       39       15
 一般债券  10.0032   5        3.22     2.80       42       15
 一般债券  10.0032   7        3.45     3.00       45       15
 一般债券  6.6688    10       3.46     3.00       46       15
 合计      33.3440                                         
 专项债券  6.5109    3        3.00     2.61%      39       15
 专项债券  9.7662    5        3.22     2.80       42       15
 专项债券  9.7663    7        3.45     3.00       45       15
 专项债券  6.5108    10       3.46     3.00       46       15
 合计      32.5542                                         
    
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿元，
占比约两成，公开招标占比近八成。
        
    定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债
利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的1
0年一般和专项债的69个bp为最大。 
    
    中国财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改
善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个
人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 
       
    定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期
记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。
(完)
    
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 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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