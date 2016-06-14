更新版 1-台湾货币市场：税款缴库“紧报”效应持续发威，拆款短票及RP利率续扬

* 市场大金主普遍缺钱，资金持续紧俏 * 大型银行仅到期绩拆，拆款利率续扬 * 资金续紧，短票利率少数飙到0.37% * RP市场难逃紧俏压力，利率持续走扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北6月14日 - 台湾银行间拆款利率周二续呈上扬走势。资调人员表示，今天市场 资金依旧处于紧俏状态，拆款利率持续走扬，除隔拆利率维持在0.20%的央行底线外，二、 三天起至一周拆款，利率全面上调。 他们指出，今天市场持续笼罩在综所税缴库〞紧〞张气氛中，因市场〞大金主〞普遍缺 钱；因此，不论到期续拆或新承做的拆款，特别是一周拆款利率已较昨天高出0.5至1个基点 ，最高拉升至0.35%。 〞今天询问的电话还是很多，大家都没钱、负数开很大，有点恐怖，利率又上来一点点 了。〞一位大型商银交易员说。 他表示，受到巨额税款缴库冲击，加上端午节连续假效应，以致今天市场资金持续趋紧 ，拆款利率缓步上扬，〞这两天有点恐怖，大家的负数都开很大，拆款利率又比昨天高一点 ，一周变成0.34%到0.35%了。〞 一大型商银资调人员也说，今天连以往在市场丢钱的外商银行也反向到处找钱，显示除 税款缴库因素，还有因外资汇出导致资金趋紧，料短期内利率恐易上难下。 一中型银行资调人员称，今天市场各大金主只能到续拆，无法提供市场更多资金，致市 场资金进一步紧俏，〞今天还是很紧啊，A银行说没钱、B银行没钱、C银行也没有钱，到处 打电话找钱，但通通都说没钱。〞 票券公司资调人员也说，因市场资金依旧紧俏，在不易调到钱的情况下，大家都不敢太 计较利率高低，〞这个时侯有钱先拿了，利率就不要太计较，像今天一周利率就从昨天的0. 33%，拉到0.34%了。〞 本地时间18:12 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.423 32.435 台湾加权股价指数<.TWII 8,576.12 8,536.22 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.300% --一周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.200-0.350% --两周拆款利率区间 0.210-0.345% 0.210-0.340% **短票利率续扬** 短票方面，大型票券商交易员指出，在税款缴库及外资汇出等因素夹击下，今天市场资 金持续处在〞紧〞张状态，各金融机构资调人员都不敢掉以轻心，一切以能调到钱为前题， 利率持续走高。 他们并称，随市场资金趋紧，今天部分银行开出较高的利率，以致少数短票利率飙高至 0.35-0.37%。 〞这两天能卖的(票)都卖了啦，快光了，反正就是要钱就对了，本来以为昨天央行会砍 存单，但却没有砍，没有砍那有钱啊？〞一位票券商交易员说。 另一票券商交易员说，感觉上今天市场资金更紧俏了，不仅拆款利率走高，短票利率亦 跟着上扬，〞有必要让市场利率这样跳上跳下吗？〞 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.33-0.34%，部分见0. 35-0.37%，上日则在0.31-0.33%；在跨月落点的短票利率方面，今天主要成交在0.33-0.34% ，少数成交在0.35-0.37%，上日在0.32-0.34%。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.328%，区间在0.30-0.36%， 交易量为101.51亿台币，前日加权平均利率在0.323%，区间在0.28-0.40%，交易金额为211. 43亿台币。 台湾央行周二发行4,377.5亿台币定存单，与今日到期定存单4,407.50亿相较，定存单 发行余额减少30亿台币。 本周央行定存单到期共1兆5,089.7亿台币，余日到期情况分别为：周三1,520.5亿、周 四1,887.5亿及周五2,876亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为295亿台币，累计超额准备2,852亿台币、加 计前期1%的超额准备为3,966亿台币。 **RP利率续升** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今天因银行体系普遍缺钱，加以投信的钱几 乎走光，加上寿险公司也缺钱，利率跟着上扬，尤其是公司债RP利率已跳高。 一大型票券公司交易员即称，今天开始安排跨月资金，因而把月内和跨月资金利率差距 拉大，而且，越接近月底，利率差距就越大。 〞今天很缺钱啊，之前跟银行做RP只要0.30%就做得到，今天利率好像要到0.33%才能做 到了。〞一位大型票券公司交易员说。 另一大型票券公司交易员也说，除投信钱几乎快跑光外，今天包含寿险和部分法人也跟 着走钱，〞没钱了，都走光了，利率虽有弹性但钱还是没有进来啊。〞 今天有Abbey National Treasury Services plc 30年期公司债交割，金额为1.5亿美元 。 本周余日发行的债券有：周三有Morgan Stanley 发行的3年期宝岛债，金额3.05亿人民 币、周四为法商东方汇理银行的5年期债券，金额0.54亿美元，及周五美商花旗集团30年期 美元计价债券，金额为2.2亿美元。 欲了解近期台湾将发行的外币(含人民币)债券，请点选 。 证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率区间略为上移，主要成交在0.30-0.32%，上 日亦在此水准同。与银行承作的公债RP成交在0.31-0.32%，上日在0.31-0.32%。而短天期及 一个月天期公司债附买回利率在0.38-0.39%，上日在0.37-0.38%。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间主要成交在0.23-0.26%，上日亦 同；在公司债附买回利率今天利率开始跳升，主要成交在0.30%，少数飙到0.40%；上日则在 0.28-0.30%，与银行承做的债券附买回利率亦走扬，主要成交在0.33-0.35%，上日为0.31-0 .33%。(完) (记者 罗两莎；; 审校 林高丽)