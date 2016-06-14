全球商品：LME行政总裁称，正在对可能采用区块链技术进行评估

路透香港6月14日 - 伦敦金属交易所(LME)行政总裁庄敬贤(Garry Jones)周二表示，LME正在就采用所谓的区块链(blockchain)技术进行评估。

区块链是巨大的、分布式交易分类账，可以用于保护和验证任何数据交换，其中包括大宗商品或货币等实际资产。

“我们对分布式分类账技术有过很多讨论。仓库，以及任何有实际物体、结构、抵押品和中央对手方的地方，分布式账本都有自然扩展的可能性，”庄敬贤在香港的一个行业活动上说。

“我们认为区块链技术还不够快，还不够宽，”他说。