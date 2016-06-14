欧洲汇市：英镑兑美元跌至近八周低位，因英国退欧担忧加剧

YouGov为《泰晤士报》进行的调查显示，46%的受访者支持退欧，39%则支持留在欧盟。

媒体大亨梅铎(默多克,Rupert Murdoch)旗下受众广泛的太阳报，呼吁读者投票支持英国退欧。

过去几天退欧阵营逐渐占上风。英镑兑美元 日内下跌1%，低见1.4124美元，仅略高于周一所及的八周低点1.4117。欧元兑英镑则持稳于0.7930英镑。

英镑兑日圆 下跌1.5%，报149.22日圆，为近三年来最低水平。

“由于流动性偏低，因此未来几天可能出现剧烈震荡，下一个观察水平在1.40美元。如果未来几天退欧领先幅度加大，我预计恐慌程度会上升，”外汇经纪商Audere Solutions的主管James Ruddiman表示。

退欧疑虑也盖过通胀数据的影响。英国5月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.3%，略低于增长0.4%的预估值。英国长期公债收益率下滑至纪录新低，追随德债收益率跌势。市场对于英国公投若决定退欧，英国央行可能降息的预期升温。(完)

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