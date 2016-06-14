欧洲汇市：英镑兑美元跌至近八周低位，因英国退欧担忧加剧

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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YouGov为《泰晤士报》进行的调查显示，46%的受访者支持退欧，39%则支持留在欧盟。
媒体大亨梅铎(默多克,Rupert Murdoch)旗下受众广泛的太阳报，呼吁读者投票支持英国退欧。
过去几天退欧阵营逐渐占上风。英镑兑美元 日内下跌1%，低见1.4124美元，仅略高于周一所及的八周低点1.4117。欧元兑英镑则持稳于0.7930英镑。
英镑兑日圆 下跌1.5%，报149.22日圆，为近三年来最低水平。
“由于流动性偏低，因此未来几天可能出现剧烈震荡，下一个观察水平在1.40美元。如果未来几天退欧领先幅度加大，我预计恐慌程度会上升，”外汇经纪商Audere Solutions的主管James Ruddiman表示。
退欧疑虑也盖过通胀数据的影响。英国5月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.3%，略低于增长0.4%的预估值。英国长期公债收益率下滑至纪录新低，追随德债收益率跌势。市场对于英国公投若决定退欧，英国央行可能降息的预期升温。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 张涛)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。