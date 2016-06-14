东南亚股市：走势谨慎，市场在美联储会议及英国退欧公投前小心翼翼

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 352.94 -1.60 -0.45 +6.05 332.82 新加坡 2768.33 -17.10 -0.61 -3.97 2882.73 马来西亚 1626.11 -3.66 -0.22 -3.92 1692.51 泰国 1428.10 6.24 +0.44 +10.88 1288.02 印尼 4821.59 14.36 +0.30 +4.98 4593.01 菲律宾 7460.12 -94.28 -1.25 +7.31 6952.08 越南 625.43 1.85 +0.30 +8.01 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 高琦/张涛)
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