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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 18:15 BJT

东南亚股市：走势谨慎，市场在美联储会议及英国退欧公投前小心翼翼

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   352.94    -1.60   -0.45   +6.05   332.82
    新加坡                     2768.33   -17.10   -0.61   -3.97  2882.73
    马来西亚                  1626.11    -3.66   -0.22   -3.92  1692.51
    泰国                      1428.10     6.24   +0.44  +10.88  1288.02
    印尼                      4821.59    14.36   +0.30   +4.98  4593.01
    菲律宾                     7460.12   -94.28   -1.25   +7.31  6952.08
    越南                        625.43     1.85   +0.30   +8.01   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 高琦/张涛)

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