更新版 1-企业并购：美的集团希望持有库卡的股权不超过49%--德国消息

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路透柏林6月14日 - 德国执政联盟的消息人士周二表示，中国美的集团 希望在德国工业机器人制造商库卡集团(Kuka) 的持股比例不超过49%，并购后超过这个门槛的股份将再度卖出。

这位匿名的政府消息人士称，这将使库卡集团得以保留一家强大的德国主要投资者。

1014GMT，库卡股价跌2.2%至103.65欧元，跌幅在德国小型股指数 成分股中居前，该指数跌1.1%。美的计划以每股115欧元(128.97美元)收购库卡股份。

库卡已成为最新也是最大一家被中国买家看中的德国工业技术集团，该交易引发了围绕中国在欧洲并购的激烈辩论。