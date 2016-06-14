CNH动态：退欧公投之际离岸即期维持弱势，两地价差有所收敛

路透香港6月14日 - 受“英国脱欧”公投日期的临近，不确定性氛围中离岸人民币即期 周二持续走弱，尽管未跌破周一盘中低点6.6100，但仍处在今年2月初以来的低位附近，近期交易略显缩量，两地价差较昨日的逾400个BP缩窄至百点之内。

离岸即期在今尾盘17:58时小幅跌至6.6035，香港早盘交易时段则较昨日收盘有所反弹。交易员称，近两个交易日，尽管市场避险情绪增加，但美元买盘一直都是实需，并没有特别增长，交易量则有所萎缩。

本地时间18:16，离岸人民币即期 即期报6.6016元，上日收报6.5969元，跌0.07%；人民币兑美元 即期报6.5929元，两地价差已缩窄至87点。今日人民币兑美元中间价 小升报6.5791元。

美联储今日稍晚将举行为期两日的议息会议，预计其至少还会再维持指标利率不变一个月的时间。与此同时，近期反弹的原油价格重回50美元下方。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩预计，人民币汇率在6月和7月都将保持弱势。

但他认为，三季度末人民币汇率具备再次走强的条件。原因有三：一是，季节性因素可能带来贸易顺差规模的进一步扩大；二是，人民币可能在2016年9月正式进入SDR货币篮子，带动一些经济体参考该货币篮子增加配置人民币资产；三是，中国股票和债券市场的开放政策有望持续发酵，为中国带来更多的国际资本流入。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，人民币/美元一年期品种 最新报6.7470元，较昨日收盘跌0.23%；尾盘一度跌至6.7485。