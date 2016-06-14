国际油市：亚洲380-cst燃料油即期跨月价差下跌，回吐上周涨幅

路透新加坡6月14日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周二下跌，回吐上周涨幅，因卖压加大，但由于预期未来一个月供给将缩窄，市场参与者依旧乐观。

380-cst燃料油6月/7月跨月正价差走阔至每吨4美元，比前一日下跌0.50美元。上周该合约一度低见每吨负5.25美元，但周五最终缩窄至正价差每吨较新加坡报价低3.50美元。

类似的是，380-cst燃料油7月/8月跨月正价差也走阔0.75美元，至每吨较新加坡报价低3美元。由于套利窗口关闭导致预期供给将紧缩，7月/8月合约的贴水一度缩窄1美元至每吨较新加坡报价低2.25美元。

“对7月的人气总体上较佳，因为预计供给将减少，且过多的库存可以被出清，”一位在新加坡的交易员说。

据汤森路透油市研究和预估(Oil Research and Forecasts)的估算，7月到岸亚洲的西方船货预计连续第三个月保持清淡，在远低于12个月均值440万吨的水平，并持稳于6月修正后的总量330-340万吨。

船用燃料油市场上，380-cst燃料油码头升水下跌至每吨较新加坡报价高0.30美元。交易员表示周二码头现货交易的价格在每吨229-230美元之间。

与此同时，官方数据显示新加坡5月船用燃料油销售量飙升至436.4万吨的纪录水平，交易员表示这是因为船舶在燃料油价格即将上涨预期之下纷纷加大购买量。

新加坡现货市场上报告有两笔交易达成。(完)

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