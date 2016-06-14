国际油市：亚洲航煤跨月价差贴水缩窄，市场预期需求将改善

路透新加坡6月14日 - 亚洲航煤6月/7月跨月价差周二缩窄0.17美元至每桶较新加坡报价贴水0.05美元，交易员表示，因市场预期夏季需求改善，提振了买兴。

相比之下，含硫500ppm柴油的6月/7月互换合约的升水缩窄0.08美元至每桶较新加坡报价高0.20美元，因市场担心雨季印度和其它亚洲国家的需求减弱。

含硫500ppm柴油裂解价差稍稍走升至每桶11.76美元，比前一日收盘水平高出0.13美元。

行业消息人士称，在现货市场上，BP是今日的活跃买家，通过三笔交易购入45万桶含硫500ppm柴油。维多以每桶较新加坡报价升水0.20-0.35美元出售了其中的两艘船货，卢克石油则以每桶升水0.25美元的价格出售了第三艘。

周二普氏窗口中未报告有航煤现货交易达成。

市场消息：

国际能源署(IEA)周二表示，在一系列生产意外中断事件后，2016年下半年原油供应和需求将趋于平衡，但明年上半年油市料回到过剩状态。

熟悉伊朗原油出口计划的消息人士表示，伊朗6月原油出口有望触及近四年半高位，因对欧洲的出口恢复至接近制裁前水准。

原油期货周二亚洲盘下跌，投资者未理会油市供应趋紧的迹象，而聚焦于全球经济增长担忧和隔夜股市下跌。英国即将举行的公投有可能做出退出欧盟的选择。

新加坡现货市场上，报告有三笔现货交易达成。(完)

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