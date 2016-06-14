英国金融市场：英镑跌至两个月低位，因英国退欧忧虑加深

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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路透伦敦6月14日 - 英镑兑美元周二大跌超过1%，至两个月最低水准，此前另一份民调显示，英国退欧阵营支持率明显领先。目前距离英国退欧公投仅剩九日。
市场调查公司TNS的最新民调显示，英国退欧阵营支持率领先七个百分点，为近期一连串民调显示退欧阵营支持率领先的最新一份报告。
博彩公司作出反应，将英国退欧的机率上调，投资者忧心忡忡。根据Betfair，英国留欧的隐含可能性周二下跌至大约60%，较上周的水准下跌近20个百分点。
传媒大亨梅铎旗下的太阳报周二呼吁读者支持英国退出欧盟。许多分析师认为，6月23日英国若决定退欧，将对英国经济造成冲击，拖累英镑下跌，若英国决定留欧，将推动英镑急升。
TNS民调公布后，英镑兑美元 跌至1.4097美元低位，为4月中来最低，日内下挫1.1%。但英镑兑欧元 仅下跌0.2%，至0.7943英镑，因欧元兑多数其他货币下跌。
“英国退欧风险的影响扩大，不仅拖累英镑走弱，”RBC Capital Markets策略师Adam Cole说，“我们看到英国退欧风险仍在上升，带动全球避险意愿增强。”
英镑兑避险的日圆 下跌最多1.5%，至149.24日圆，为近三年来最低水平。
英国退欧忧虑盖过通胀数据的影响。英国5月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.3%，略低于增长0.4%的预估值。
英国长期公债收益率下滑至纪录新低，追随德债收益率跌势。市场对于英国公投若决定退欧，英国央行可能降息的预期升温。
英国央行本周将举行政策会议，预计央行将按兵不动，市场焦点放在政策制定者的想法上。(完)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。