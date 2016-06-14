英国债市：英债收益率触及纪录低点，因担心英国退出欧盟

英国债市：英债价格从两周高位回落，此前英国首相发表退欧讲话
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
路透伦敦6月14日 - 英债收益率周二跌至纪录低点，对英国可能退欧的忧虑加重，民调显示“退欧”阵营支持率领先。
10年期，20年期和30年期英债收益率均跌至纪录低点，英债期货价格大涨逾100个跳动点，至126.30的合约高位。英国退欧忧虑也带动德国10年期公债收益率首次跌至负值区域。
“英镑下跌，英债价格攀升，英股大跌，都因为目前大部份民调显示 '退欧' 阵营的支持率领先，”ADM Investor Services策略师Marc Ostwald说。
他表示，长债受压，也因为“大量仓位出脱”或出售公债。
10年期英债 收益率降至纪录低点1.115%，五年期英债收益率跌5.6个基点，至0.68%。
20年期英债 和30年期英债 收益率均跌至纪录低点，分别为1.839%和1.955%。
过去四日民调显示英国“退欧”阵营支持率领先，博彩公司也下调英国退欧的机率。
市场调查公司TNS的最新民调显示，英国退欧阵营支持率领先七个百分点。目前距离英国退欧公投仅剩九日。
英镑周二触及两个月最低水准，英国股市富时100指数周二大跌逾2%，因担心英国可能退出欧盟。(完)
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
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