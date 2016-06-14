纽约期市：原糖和阿拉比卡咖啡期货下跌，因巴西天气改善有利收割

路透纽约/伦敦6月14日 - 洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡期货周二下跌，因最大出产国巴西天气改善有助收割和美元上涨，伦敦可可期货触及六周高位，受英镑走弱支撑。

软商品市场下跌，跟随市场普遍下跌的走势。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 下跌约0.6%，至一周低位。

交易商表示，巴西甘蔗和阿拉比卡咖啡树种植地区天气较和暖及较乾燥，有助收割，而对当地局部地区可能出现霜冻的担忧进一步下降。

MDA Information Services预报，尽管巴西主要的中南部种植地区天气持续乾燥将改善当地甘蔗收割状况，但将对东北种植带的甘蔗生长带来压力。

10月原糖期货 收跌0.22美分，或1.12%，报每磅19.42美分，此前跌至19.09美分低位。原糖相对强弱指标为大约73，仍然处于技术性超买。

交易商焦点转向巴西甘蔗行业组织Unica预计在周三公布的数据。

8月白糖期货 收跌1.40美元，或0.3%，报每吨526.10美元。

阿拉比卡咖啡期货和其他商品一起走低。

9月阿拉比卡咖啡 收跌2.25美分，或1.6%，报每磅1.3705美元，远低于周四触及1.4685美元的13个月高位。

7月罗布斯塔咖啡 收跌31美元，或1.9%，报每吨1,618美元。

9月伦敦可可 触及2,295英镑，为5月初来最高，之后缩减涨幅，收高8英镑，或0.4%，报每吨2,292英镑，

英镑 下跌，支撑英镑计价的伦敦可可市场。对英国退欧公投的担心，令英镑走低。

9月纽约可可 收跌5美元，或0.2%，报每吨3,104美元。(完)

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