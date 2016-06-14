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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 04:41 BJT

美国债市：公债收益率回稳，此前因英国脱欧忧虑触及四个月低位

* 公债收益率下跌，因担心英国退出欧盟
    * 美国零售销售数据强劲，令公债收益率缩减跌幅
    * 德国、英国和日本10年期公债均触及纪录低点

    路透纽约6月14日 - 美国公债收益率周二尾盘较昨日尾盘水准几无变
动，盘初曾徘徊在近四个月低位附近，因强劲的美国经济数据带来的影响
，被对英国退出欧盟的忧虑加剧所抵销。
    
    近期民调显示，英国民众将在6月23日公投支持英国退出欧盟的阵营
领先优势不断扩大。这引发较高风险资产被抛售，提振避险公债的价格。
公债价格和其收益率的走势呈相反方向。
    
    德国10年期公债 收益率首次跌穿零水准，触及纪录低
位负0.03%。
    
    英国10年期公债 收益率跌至1.131%，日本10年期公债JP
10YT=RR收益率跌至负0.168%，两者均为纪录低位。
    
    美国公债收益率在周二盘初下跌至2月11日来最低水准，迫近2007年1
1月来的最低水平。但之后收益率缩减这些跌幅，因美国零售销售报告强
于预期，暗示尽管近期新增就业岗位大幅减少，但经济增长仍在积聚动能
。
    
    周二发布的另一项数据显示，5月进口物价录得逾四年来最大月增幅
，暗示通胀压力在稳步提升。 
    
    这些相反的的信号，促使美国公债收益率返回周一尾盘的水准附近，
因在周三美联储政策会议结束和下周四英国退欧公投进行前，投资者轧平
头寸。
    
    “经济数据略有改善，但我认为，目前(投资者)不愿意对升或跌作出
押注，”RBS Securities策略部门主管John Briggs表示。

    “当下周将有大幅推动市场走势的消息公布，我不想对公债收益率变
动几个基点有太多的解读。”
    
    Briggs说，投资者排除了周三美联储加息的可能性，不太可能基于美
联储的利率决定或声明基调积极交投，因为下周英国是否留在欧盟的决定
将可能带来冲击。
    
    根据CME Group的FedWatch，美国联邦基金利率期货走势显示，投资
者预计美联储在7月加息的机率仅为2%。
    
    指标10年期美国公债 价格上涨1/32，收益率报1.613%，
稍早跌至1.567%。
    
    公债收益率曲线趋平，两年期和10年期公债收益率差收窄至2007年11
月来最窄水准。
    
       -----------------------1912 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      100-09/32  (-01/32)     0.726
    五年期公债      101-05/32  (-01/32)     1.138
    10年期公债     100-03/32  (+01/32)     1.615
    30年期公债     101-18/32  (+04/32)     2.427(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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