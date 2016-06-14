美国债市：公债收益率回稳，此前因英国脱欧忧虑触及四个月低位

* 公债收益率下跌，因担心英国退出欧盟 * 美国零售销售数据强劲，令公债收益率缩减跌幅 * 德国、英国和日本10年期公债均触及纪录低点 路透纽约6月14日 - 美国公债收益率周二尾盘较昨日尾盘水准几无变 动，盘初曾徘徊在近四个月低位附近，因强劲的美国经济数据带来的影响 ，被对英国退出欧盟的忧虑加剧所抵销。 近期民调显示，英国民众将在6月23日公投支持英国退出欧盟的阵营 领先优势不断扩大。这引发较高风险资产被抛售，提振避险公债的价格。 公债价格和其收益率的走势呈相反方向。 德国10年期公债 收益率首次跌穿零水准，触及纪录低 位负0.03%。 英国10年期公债 收益率跌至1.131%，日本10年期公债JP 10YT=RR收益率跌至负0.168%，两者均为纪录低位。 美国公债收益率在周二盘初下跌至2月11日来最低水准，迫近2007年1 1月来的最低水平。但之后收益率缩减这些跌幅，因美国零售销售报告强 于预期，暗示尽管近期新增就业岗位大幅减少，但经济增长仍在积聚动能 。 周二发布的另一项数据显示，5月进口物价录得逾四年来最大月增幅 ，暗示通胀压力在稳步提升。 这些相反的的信号，促使美国公债收益率返回周一尾盘的水准附近， 因在周三美联储政策会议结束和下周四英国退欧公投进行前，投资者轧平 头寸。 “经济数据略有改善，但我认为，目前(投资者)不愿意对升或跌作出 押注，”RBS Securities策略部门主管John Briggs表示。 “当下周将有大幅推动市场走势的消息公布，我不想对公债收益率变 动几个基点有太多的解读。” Briggs说，投资者排除了周三美联储加息的可能性，不太可能基于美 联储的利率决定或声明基调积极交投，因为下周英国是否留在欧盟的决定 将可能带来冲击。 根据CME Group的FedWatch，美国联邦基金利率期货走势显示，投资 者预计美联储在7月加息的机率仅为2%。 指标10年期美国公债 价格上涨1/32，收益率报1.613%， 稍早跌至1.567%。 公债收益率曲线趋平，两年期和10年期公债收益率差收窄至2007年11 月来最窄水准。 -----------------------1912 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 100-09/32 (-01/32) 0.726 五年期公债 101-05/32 (-01/32) 1.138 10年期公债 100-03/32 (+01/32) 1.615 30年期公债 101-18/32 (+04/32) 2.427(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 李军)