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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 05:32 BJT

韩国数据：韩国5月进口价格以逾两年来最慢速度下跌

路透首尔6月15日 - 韩国央行周三发布的数据显示，韩国5月进口价
格以逾两年来最慢速度下跌，亚洲第四大经济体的通缩压力有所缓解。

    韩国央行数据显示，5月以韩元计价的进口价格较去年同期下跌5.1%
，降幅年率为2014年3月来最低，4月进口价格经修正后为下跌7.1%。
    
    韩国进口价格自2012年9月以来一直下跌，因全球商品价格骤降，但
近期进口价格跌势放缓，暗示未来数月走势可能逆转，从而可能提振韩国
通胀。
    
    5月进口价格较上月上升3.5%，升速为2011年9月来最快。。

    5月以韩元计价的出口价格较去年同期下跌4.0%，4月修正后为下跌5.
2%。
    
    以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

                    5月     *4月    3月　  2月　  1月
进口物价
    较上年同期(%)  -5.1    -7.1    -7.6    -7.4    -6.3
    较上月(%)       3.5    -1.8     0.1     1.6    -1.5
出口物价
    较上年同期(%)  -4.0    -5.2    -4.2    -2.1    -1.5
    较上月(%)       2.4    -2.9    -1.2     0.8     0.4

注：*为修正后数据。(完)
    
    
 (编译 利棣儿；审校 李军)

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