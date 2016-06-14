韩国数据：韩国5月进口价格以逾两年来最慢速度下跌

路透首尔6月15日 - 韩国央行周三发布的数据显示，韩国5月进口价 格以逾两年来最慢速度下跌，亚洲第四大经济体的通缩压力有所缓解。 韩国央行数据显示，5月以韩元计价的进口价格较去年同期下跌5.1% ，降幅年率为2014年3月来最低，4月进口价格经修正后为下跌7.1%。 韩国进口价格自2012年9月以来一直下跌，因全球商品价格骤降，但 近期进口价格跌势放缓，暗示未来数月走势可能逆转，从而可能提振韩国 通胀。 5月进口价格较上月上升3.5%，升速为2011年9月来最快。。 5月以韩元计价的出口价格较去年同期下跌4.0%，4月修正后为下跌5. 2%。 以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)： 5月 *4月 3月 2月 1月 进口物价 较上年同期(%) -5.1 -7.1 -7.6 -7.4 -6.3 较上月(%) 3.5 -1.8 0.1 1.6 -1.5 出口物价 较上年同期(%) -4.0 -5.2 -4.2 -2.1 -1.5 较上月(%) 2.4 -2.9 -1.2 0.8 0.4 注：*为修正后数据。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)