澳新经济指标预测--6月15日-6月22日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月13日当周 6月14日(二) 2245 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元) 第一季 盈余10.50 赤字26.14 年度经常帐收支(亿新西兰元) 截至3月31日 赤字74.8 赤字77.1 6月15日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 6月 -- +8.5% 0300 新西兰公债海外持有比例 5月 -- 63.2% 2230 新西兰制造业表现指数(PMI) 5月 -- 56.5 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.5% +0.9% (较上年同期) +2.6% +2.3% 6月16日(四) 0130 澳洲新车销售 5月 -- +2.2% 0130 澳洲就业人数(万人) 5月 增加1.50 增加1.08 全职就业人数(万人) -- 减少0.93 就业参与率 64.9% 64.8% 失业率 5.7% 5.7% 6月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 6月20日当周 6月20日(一) 暂无重要经济数据公布。 6月21日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 -- +0.2% 6月22日(三) 暂无重要经济数据公布。 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 龚芳)