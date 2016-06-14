日韩经济指标预测--6月15日-6月22日****

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月13日当周 6月14日(二) 2300 韩国失业率 5月 -- 3.7% 6月15日(三) -- 韩国贸易收支(亿美元) 5月修正值 -- 顺差71 出口(较上年同期) -- -6.0% 进口 -- -9.3% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,939 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超978 6月16日(四) -- 日本央行利率决议 -- 负0.1% 负0.1% 日本央行基础货币目标(万亿日圆) -- 80.00 80.00 6月17日(五) 暂无重要经济数据公布 6月20日当周 6月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 -- -3.1% (较前月) -- +0.2% 2350 日本出口(较上年同期) 5月 -- -10.1% 进口(较上年同期) -- -23.3% 贸易收支(亿日圆) -- 顺差8,235 6月20日(一) 2300 日本路透短观制造业信心指数 6月 -- 正2 6月21日(二) 暂无重要经济数据公布。 6月22日(三) 暂无重要经济数据公布。(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。