《美国重要政经日程》--6月15日

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1100 - 农业部公布一周全球稻米价格
1230 - 劳工部公布5月生产者物价指数(PPI)
1315 - 美联储公布5月工业生产
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存及产出数据
-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量数据
1600 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布每月美国大豆压榨报告
1800 - 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率政策声明，主席叶伦随后将在1830举行记者会
2000 - 财政部公布4月整体净资本流动 (完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。