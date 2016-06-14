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市场报道 | 2016年 6月 15日 星期三 06:24 BJT

《美国重要政经日程》--6月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 农业部公布一周全球稻米价格

1230 - 劳工部公布5月生产者物价指数(PPI)

1315 - 美联储公布5月工业生产

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存及产出数据

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量数据

1600 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布每月美国大豆压榨报告

1800 - 美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率政策声明，主席叶伦随后将在1830举行记者会

2000 - 财政部公布4月整体净资本流动 (完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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