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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 06:27 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          77.77    +2.32    +3.07   4277871
    京东                20.90    -0.09    -0.43  15174961
    新浪              51.00    +0.09    +0.18    584378
    搜狐              39.09    +0.11    +0.28    217260
    网易             164.46    +1.25    +0.77    770206
    百度             160.84    -2.71    -1.66  10148312
    
    台湾
    台湾积体电路       25.57    -0.06    -0.23   1496950
    联电                1.91    -0.05    -2.55    368620
    日月光              5.43    -0.06    -1.09    211646
    矽品精密           7.83    +0.03    +0.38    508513
    和信超媒体         2.55    -0.05    -1.92     12068
    友达                2.76    +0.04    +1.47     99450
    中华电信           34.70    +0.05    +0.14     46649
    台湾国际航电      42.53    +0.10    +0.24    673436
    
    香港
    中国移动           55.71    +0.01    +0.02    146352
    中国联通           10.45    -0.05    -0.48    100520
    中国电信           43.76    -0.05    -0.11     11237
    中芯国际            4.04    +0.00    +0.00     14851
    电讯盈科         6.50    -0.10    -0.84       164
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 龚芳)

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