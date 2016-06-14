《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月14日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 77.77 +2.32 +3.07 4277871 京东 20.90 -0.09 -0.43 15174961 新浪 51.00 +0.09 +0.18 584378 搜狐 39.09 +0.11 +0.28 217260 网易 164.46 +1.25 +0.77 770206 百度 160.84 -2.71 -1.66 10148312 台湾 台湾积体电路 25.57 -0.06 -0.23 1496950 联电 1.91 -0.05 -2.55 368620 日月光 5.43 -0.06 -1.09 211646 矽品精密 7.83 +0.03 +0.38 508513 和信超媒体 2.55 -0.05 -1.92 12068 友达 2.76 +0.04 +1.47 99450 中华电信 34.70 +0.05 +0.14 46649 台湾国际航电 42.53 +0.10 +0.24 673436 香港 中国移动 55.71 +0.01 +0.02 146352 中国联通 10.45 -0.05 -0.48 100520 中国电信 43.76 -0.05 -0.11 11237 中芯国际 4.04 +0.00 +0.00 14851 电讯盈科 6.50 -0.10 -0.84 164 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 龚芳)