欧洲经济指标预测--6月15日-6月22日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月13日当周 6月15日(三) 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.3% +0.1% (较上年同期) 持平 -0.1% 0830 英国请领失业金人数(千人) 5月 持平 减少2.4 按ILO标准计算的失业率 截至4月的三个月 5.1% 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +1.7% +2.0% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.1% +2.1% 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差286 6月16日(四) 0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第二季 -- 负1.25%-负0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 5月 +0.2% +1.3% (较上年同期) +3.9% +4.3% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.3% +1.5% (较上年同期) +3.8% +4.2% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.3% 持平 (较上年同期) -0.1% -0.1% 扣除食品和能源HICP(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) +0.8% +0.7% 1100 英国央行利率决定 6月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 6月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 6月17日(五) 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 4月 -- 盈余323 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余273 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 218 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差13.31 对全球贸易收支 -- 顺差53.65 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +1.3% 薪资(较上年同期) -- +1.5% 6月20日当周 6月20日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- +0.1% (较上年同期) -- -3.1% 6月21日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 5月 -- 顺差25.04 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 -- 65.82 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余23.88 0900 德国ZEW经济景气指数 6月 -- 正6.4 现况指数 -- 正53.1 6月22日(三) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 6月 -- 17.5 1400 欧元区消费者信心指数 6月初值 -- 负7.0 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结