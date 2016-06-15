金砖国家：6月14日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲高硫燃料油市场持稳，供给成本居高抑制市场下行
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
路透6月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月14日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.79%，报803.06点。
中国股市：沪综指小幅收涨，MSCI明晟指数决定是否纳入A股前观望氛围浓厚
中国汇市：人民币小幅收贬，受英退欧公投前避险情绪上升拖累
香港股市：收低，美联储会议及英国退欧公投不确定性打压人气
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巴西股市：收低，受国有石油企业巴西国家石油公司(Petrobras) 及啤酒生产商Ambev SA 等绩优股跌势打压。指标股指Bovespa指数 收盘下跌2.04%，报48,648.295点。淡水河谷收低2.48%，追随铁矿石价格下跌之势。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4786/00，上日收报3.4857/67。
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南非股市：大盘挫至近六周低位，水泥生产商PPC跌幅居前，此前该公司取消了派息。指标Top-40指数 收盘下跌2.23%，报45,396.9点；大盘综合指数 收盘下跌2.13%，报51,394.31点。
南非汇市：兰特走软，因该国首季经常帐赤字扩大
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印度股市：收平盘，在美联储本周会议及下周英国退欧公投前，市场弥漫谨慎情绪；但跌势受到抑制，因在印度央行放宽资产重组规定后，银行股上涨。BSE指数 收平于26,395.71点；NSE指数 收盘下跌0.02%，报8,108.85点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.26/67.27，上日收报67.13/67.14。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌2.65%，报900.19点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.83%，报468.36点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.32%，报66.14；卢布兑欧元 贬值1.01%，报74.15。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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