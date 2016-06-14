《汇市简讯》MSCI明晟未纳入中国A股，美元/离岸人民币涨至趋势新高

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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2311GMT -
* 美元/离岸人民币在纽约时段收报6.6065，隔夜交投区间介于6.5970-6.6072
* 纽约市场收盘后，美元/离岸人民币跳涨至6.6145，受MSCI明晟未将中国A股纳入指标股指影响
* MSCI明晟称，中国为推动A股的纳入，已采取了力度很大的措施，但还需要更多努力
* MSCI明晟表示，不排除在周期外的时间点宣布纳入A股的可能性
* 市场将聚焦上海股市沪综指的表现，iShares中国大盘股指数盘后下滑0.4%
* 美元/离岸人民币位于趋势新高点，亦为2月初以来的高位
(完)
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OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 英镑周二势将创至少1998年来最大单日涨幅，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)承诺，将把英国脱欧最终协议提交给议会表决，且寻求终结有关“硬性”或“软性”退欧的讨论。