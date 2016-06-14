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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 07:34 BJT

《汇市简讯》MSCI明晟未纳入中国A股，美元/离岸人民币涨至趋势新高

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* 美元/离岸人民币在纽约时段收报6.6065，隔夜交投区间介于6.5970-6.6072

* 纽约市场收盘后，美元/离岸人民币跳涨至6.6145，受MSCI明晟未将中国A股纳入指标股指影响

* MSCI明晟称，中国为推动A股的纳入，已采取了力度很大的措施，但还需要更多努力

* MSCI明晟表示，不排除在周期外的时间点宣布纳入A股的可能性

* 市场将聚焦上海股市沪综指的表现，iShares中国大盘股指数盘后下滑0.4%

* 美元/离岸人民币位于趋势新高点，亦为2月初以来的高位

(完)

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