《中国报摘》--中国证券报6月15日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强会见德国总理默克尔时表示，中国对外开放大门会越开越大，产能过剩需要各国共同应对。

* 其他:

--南洋科技 公告，拟收购航天科技集团旗下资产。具体为以发行股份购买资产的方式，收购标的公司100%股权，交易金额范围预计30亿-33亿元人民币。

--停牌211个交易日的三变科技 称，拟作价28亿元收购南方银谷100%股权并募集配套资金23.5亿元。交易完成后，公司在原有输配电设备业务上，加入地铁WiFi及移动互联网业务，实际控制人从三门县政府变更为卢旭日。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)