《全球汇市》德债收益率转为负值打压欧元，聚焦美联储会议及英国公投

澳元基本上持稳，因澳洲利率相对较高，帮助部分抵消了避险情绪导致的动荡。 澳元兑美元 报0.7351，距离上周所及一个月高点0.7505不远。澳洲央行上周的 表态似乎不如有些人原本预期的那样温和。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1209 1.1206 +0.03 +3.21 1.0860 美元/日圆 106.12 106.10 +0.02 -11.79 120.30 欧元/日圆 118.96 118.89 +0.06 -8.82 130.47 美元/瑞郎 0.9633 0.9631 +0.02 -3.84 1.0018 英镑/美元 1.4120 1.4114 +0.04 -4.19 1.4738 美元/加元 1.2863 1.2870 -0.05 -7.05 1.3839 美元/离岸人民币 6.6121 6.6052 +0.10 +0.67 6.5680 澳元/美元 0.7351 0.7356 -0.07 +1.04 0.7275 新西兰元/美元 0.6983 0.6988 -0.07 +2.32 0.6825 澳元/日圆 78.040 78.040 +0.00 -10.93 87.620 新西兰元/日圆 74.110 74.170 -0.08 -9.60 81.980 英镑/日圆 149.86 149.72 +0.09 -15.44 177.22 澳元/新西兰元 1.0524 1.0519 +0.05 -1.31 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/白云/张若琪/王兴亚；审校 王丽鑫/龚芳/戴素萍/郑茵)