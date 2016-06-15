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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 08:07 BJT

《全球汇市》德债收益率转为负值打压欧元，聚焦美联储会议及英国公投

澳元基本上持稳，因澳洲利率相对较高，帮助部分抵消了避险情绪导致的动荡。
    
    澳元兑美元 报0.7351，距离上周所及一个月高点0.7505不远。澳洲央行上周的
表态似乎不如有些人原本预期的那样温和。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1209  1.1206  +0.03  +3.21  1.0860
    美元/日圆            106.12  106.10  +0.02 -11.79  120.30
    欧元/日圆         118.96  118.89  +0.06  -8.82  130.47
    美元/瑞郎            0.9633  0.9631  +0.02  -3.84  1.0018
    英镑/美元            1.4120  1.4114  +0.04  -4.19  1.4738
    美元/加元            1.2863  1.2870  -0.05  -7.05  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6121  6.6052  +0.10  +0.67  6.5680
    澳元/美元            0.7351  0.7356  -0.07  +1.04  0.7275
    新西兰元/美元        0.6983  0.6988  -0.07  +2.32  0.6825
    澳元/日圆         78.040  78.040  +0.00 -10.93  87.620
    新西兰元/日圆     74.110  74.170  -0.08  -9.60  81.980
    英镑/日圆         149.86  149.72  +0.09 -15.44  177.22
    澳元/新西兰元     1.0524  1.0519  +0.05  -1.31  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李春喜/白云/张若琪/王兴亚；审校 王丽鑫/龚芳/戴素萍/郑茵)

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