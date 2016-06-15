《中国重要政经日程》--6月15日-9月5日

*--10:00 国务院新闻办举行吹风会，中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬介绍中国债务水平等相关情况。

*--中国国家主席习近平将对塞尔维亚共和国、波兰共和国、乌兹别克斯坦共和国进行国事访问，至22日。

--中国宏观经济论坛十周年庆典在北京召开。

*--中国国家主席习近平将出席在乌兹别克斯坦塔什干举行的上海合作组织成员国元首理事会第十六次会议，至24日。