《中国重要政经日程》--6月15日-9月5日

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
=============================今日重要政经日程==========================
6月15日（周三）
*--10:00 国务院新闻办举行吹风会，中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬介绍中国债务水平等相关情况。
*--10:00 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。
=============================近期重要政经日程==========================
6月17日（周五）
*--中国国家主席习近平将对塞尔维亚共和国、波兰共和国、乌兹别克斯坦共和国进行国事访问，至22日。
6月18日（周六）
--中国宏观经济论坛十周年庆典在北京召开。
6月23日（周四）
*--中国国家主席习近平将出席在乌兹别克斯坦塔什干举行的上海合作组织成员国元首理事会第十六次会议，至24日。
6月26日（周日）
--世界经济论坛夏季年会将于中国天津举行，至28日。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
7月23日（周六）
*--G20财长和央行行长会议将在成都举行，至24日。
9月4日（周日）
--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 马蓉; 审校 张喜良)
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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