更新版 1-新西兰数据：第一季经常帐录得盈余，因旅游提振服务业

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
外国游客支出增加，令2016年3月当季劳务盈余创下纪录新高。
经季节调整后的季度赤字为14.95亿新西兰元，前季为赤字19.48亿。
3月止的年度赤字为75.04亿新西兰元，相当于国内生产总值的3%。分析师原先预期年度赤字将收窄至74.8亿新西兰元。
新西兰统计局表示，海外对新西兰投资的收入减少，是新西兰主要收入赤字下滑的主因。
“总体来说，外资持有的新西兰企业本季获利下滑，”新西兰统计局负责国际统计业务的经理Stuart Jones表示。(完) (编译 王丽鑫/张明钧; 审校 王兴亚/徐文焰)
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