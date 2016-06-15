韩国经济：5月出口修正后同比下降6.0%，进口降幅缩小至9.0%

路透首尔6月15日 - 周三公布的修正后数据显示，韩国5月出口较上 年同期下降6.0%，与之前公布的初步数据一致。 海关数据显示，5月进口修正后较上年同期下降9.0%，降幅小于初值9 .3%，4月份降幅为14.9%。 数据显示，5月份贸易顺差略微下修至70亿美元，初值为71亿美元。 以下为韩国海关公布的5月贸易数据修正值(经四舍五入): 修正值 初值 贸易收支(10亿美元) 7.0 7.1 出口(10亿美元) 39.8 39.8 (较上年同期变动百分比) -6.0 -6.0 进口(10亿美元) 32.8 32.7 (较上年同期变动百分比) -9.0 -9.3 * 初值由韩国产业通商资源部在6月1日公布 。 (完) (编译 孙国玉；审校 龚芳)