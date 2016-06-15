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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 08:51 BJT

韩国经济：5月出口修正后同比下降6.0%，进口降幅缩小至9.0%

路透首尔6月15日 - 周三公布的修正后数据显示，韩国5月出口较上
年同期下降6.0%，与之前公布的初步数据一致。
    
    海关数据显示，5月进口修正后较上年同期下降9.0%，降幅小于初值9
.3%，4月份降幅为14.9%。
    
    数据显示，5月份贸易顺差略微下修至70亿美元，初值为71亿美元。
    
    以下为韩国海关公布的5月贸易数据修正值(经四舍五入):
    
                                     修正值   初值
    贸易收支(10亿美元)                7.0      7.1
    出口(10亿美元)                   39.8     39.8
        (较上年同期变动百分比)       -6.0     -6.0
    进口(10亿美元)                   32.8     32.7
        (较上年同期变动百分比)       -9.0     -9.3
    
    * 初值由韩国产业通商资源部在6月1日公布 。
    (完)
  
 (编译 孙国玉；审校 龚芳)

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