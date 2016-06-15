《香港报摘》--经济日报6月15日

**头版头条**

--阿里巴巴 自美国上市以来，假货、监管机构调查等问题缠扰不去，该公司执行主席马云主动反击称，中国人理解美国的公司、文化，“但问他们有多了解中国，他们只认为我们是copycat（抄袭者）。”

**其他**

--港交所 行政总裁李小加透露，正与深圳市政府背景的金融机构商讨合作，后者有机会成为港交所前海大宗商品交易平台的股东。

--投行德银称，将售人寿业务的大新金融 获近80亿港元资金回笼，保守估计大新金融有机会派特别息每股3.1港元，最进取估计可派每股逾6港元。

--除中国邮政储蓄银行集80亿美元IPO最快本周申请上市外，绿城 分拆的绿城服务来港上市亦已进入投资者教育阶段，预计集资最多2亿美元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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