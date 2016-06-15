《香港报摘》--经济日报6月15日

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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**头版头条**
--阿里巴巴 自美国上市以来，假货、监管机构调查等问题缠扰不去，该公司执行主席马云主动反击称，中国人理解美国的公司、文化，“但问他们有多了解中国，他们只认为我们是copycat（抄袭者）。”
**其他**
--港交所 行政总裁李小加透露，正与深圳市政府背景的金融机构商讨合作，后者有机会成为港交所前海大宗商品交易平台的股东。
--投行德银称，将售人寿业务的大新金融 获近80亿港元资金回笼，保守估计大新金融有机会派特别息每股3.1港元，最进取估计可派每股逾6港元。
--除中国邮政储蓄银行集80亿美元IPO最快本周申请上市外，绿城 分拆的绿城服务来港上市亦已进入投资者教育阶段，预计集资最多2亿美元。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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