《香港报摘》--信报6月15日

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**头版头条**
--市场近期多项重大事件，皆可能令金融市场大幅波动，香港积金局特别发出通告，提醒强积金受托人在营运上必须作好准备，以便在市场突然波动下，能够处理可能增加的基金认购、赎回及转换，以及来自计划成员的查询。
**其他**
--苹果公司 支付服务Apple Pay将于今年夏季登陆香港，首批包括汇丰银行、渣打香港及中银信用卡等七家金融机构的客户，可使用Visa、MasterCard及American Express信用卡，在参与的商户如7.11、麦当劳、星巴克、惠康及万宁等可使用。
--银通宣布，将与台湾财金资讯、中银香港 和台湾银行签订谅解备忘录，日后港澳台三地旅客将可于自动柜员机作跨境提款。
--中国卫生 股东内讧风波持续，公司本月5日召开股东特别大会，讨论罢免全部现任董事，期间因发生暴力事件而被迫腰斩；法庭开庭指示，认为该次会议只是休止而非终止，指令本周六（18日）要重开股东特别大会。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。