《香港报摘》--信报6月15日

**头版头条**

--市场近期多项重大事件，皆可能令金融市场大幅波动，香港积金局特别发出通告，提醒强积金受托人在营运上必须作好准备，以便在市场突然波动下，能够处理可能增加的基金认购、赎回及转换，以及来自计划成员的查询。

**其他**

--苹果公司 支付服务Apple Pay将于今年夏季登陆香港，首批包括汇丰银行、渣打香港及中银信用卡等七家金融机构的客户，可使用Visa、MasterCard及American Express信用卡，在参与的商户如7.11、麦当劳、星巴克、惠康及万宁等可使用。

--银通宣布，将与台湾财金资讯、中银香港 和台湾银行签订谅解备忘录，日后港澳台三地旅客将可于自动柜员机作跨境提款。

--中国卫生 股东内讧风波持续，公司本月5日召开股东特别大会，讨论罢免全部现任董事，期间因发生暴力事件而被迫腰斩；法庭开庭指示，认为该次会议只是休止而非终止，指令本周六（18日）要重开股东特别大会。（完）

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