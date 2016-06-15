《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月15日

*工商时报：

--财政部国产署将释出逾41公顷土地，力挺社会住宅政策。财政部已率国产署完成全省土地清查，并提出清册，合计包括六大都会区、各县市在内，共提出41.27公顷、57块住宅区土地，可用来配合社会住宅政策。

--寿险业今年是稳定获利大作战，首季卖股卖债，保住税后逾百亿台币获利，4月继续减持台湾公债，使得整体寿险业投资公债部位正式跌破新台币2兆(万亿)台币大关，创六年10个月以来的新低部位。

*经济日报：

--联发科 董事长蔡明介力倡政府应有条件开放陆资投资台湾的IC设计业，提出四大原因，包括没要卖联发科且会根留台湾；台湾公司应与在台挂牌的海外〞F公司〞享同等待遇；提供申请机会不等于全面开放；台湾IC设计业多与国防和资讯安全无关，若不开放，会将资金、人才、技术向外推。

--行政院长林全在立法院表示，不排斥透过民间等第二轨道机制互动；两岸在对等尊严情况下进行任何交流，都是好的、都乐见，〞不排除任何可能性，只要有助于促进两岸的善意互动〞。

--台塑 河静钢厂兴建过程近日再传波折，先是被越南官方要求补税7,000万美元（23亿台币），首座高炉原定25日点火，也因官方审批作业未完成，被迫延后投产。

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。(完)